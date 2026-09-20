Colombia

Manuel Medrano lanzó fuerte comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto”

El cantante generó revuelo con sus comentarios despectivos dirigidos a ‘Los Hombres Sí Lloran’ y armó debate entre sus seguidores por las características del formato

Manuel Medrano cuestionó el formato del pódcast 'Los Hombres Sí Lloran', conducido por el actor Juan Pablo Raba - crédito @manuelmedrano/Instagram y Los Hombres Sí Lloran/YouTube
Manuel Medrano cuestionó el formato del pódcast 'Los Hombres Sí Lloran', conducido por el actor Juan Pablo Raba - crédito @manuelmedrano/Instagram y Los Hombres Sí Lloran/YouTube
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El pódcast Los Hombres Sí Lloran, creado por el actor colombiano Juan Pablo Raba, se ha consolidado como uno de los de mayor alcance en los últimos años. Desde su estreno en junio de 2024, el programa acumuló 17,4 millones de reproducciones en Spotify, 14 millones en YouTube y 275 millones de visualizaciones de contenido en TikTok, según cifras difundidas por su propia producción.

Por sus episodios han pasado figuras como el ciclista Rigoberto Urán, los actores Andrés Parra y Diego Cadavid, y los cantantes J Balvin, Pipe Bueno y Esteman, quienes compartieron experiencias personales sobre depresión, ansiedad y otros procesos emocionales.

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En ese contexto de creciente exposición, el cantante colombiano Manuel Medrano cuestionó el formato del programa a través de su cuenta de X. “Me gustaría ir al pódcast de ‘Los hombres si lloran’ pero a decirles que dejen de llorar tanto...”, escribió el artista.

El comentario de Manuel Medrano sobre Los Hombres Sí Lloran desató reacciones en redes sociales y advertencias sobre una posible cancelación digital - crédito @manuelmedrano/X
El comentario de Manuel Medrano sobre Los Hombres Sí Lloran desató reacciones en redes sociales y advertencias sobre una posible cancelación digital - crédito @manuelmedrano/X

El comentario generó reacciones inmediatas entre los usuarios de la red social. En una de las publicaciones, una persona le advirtió al cantante sobre las posibles críticas que podría enfrentar por su declaración: “Uy bebé cuidadito te funan por decir eso (sic)”, indicó.

Ante esto, Medrano no tardó en responder y cargar contra Raba: “Pues empezando por el presentador, que me invitó y le dije que no podía en esa fecha y me dejó de seguir en Instagram”, señaló.

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Manuel Medrano afirmó que Juan Pablo Raba lo invitó al pódcast y que dejó de seguirlo en Instagram cuando rechazó esa fecha - crédito @manuelmedrano/X
Manuel Medrano afirmó que Juan Pablo Raba lo invitó al pódcast y que dejó de seguirlo en Instagram cuando rechazó esa fecha - crédito @manuelmedrano/X

A partir de ese intercambio, el hilo de respuestas se organizó en torno a tres posturas claramente diferenciadas. Un primer grupo de usuarios rechazó el planteamiento de Medrano al considerar que desestimar el llanto masculino perpetúa estereotipos tradicionales y dificulta que los hombres expresen vulnerabilidad o busquen atención en salud mental. Un segundo bloque se concentró en advertir sobre el riesgo de una cancelación digital, argumentando que criticar públicamente un espacio dedicado al bienestar emocional suele generar un fuerte rechazo en redes sociales.

Un tercer sector, en cambio, respaldó la crítica del cantante y coincidió en que existe una sobreexposición de testimonios enfocados en el sufrimiento dentro de los pódcasts, con un llamado a adoptar un enfoque menos centrado en la victimización.

Mario Mendoza ya había cuestionado el formato desde adentro

El reconocido escritor tomó por sorpresa al actor y anfitrión del pódcast al mostrar un punto de vista en contravia al acostumbrado en su espacio - crédito Los Hombres Sí Lloran/Spotify

Buena parte de las respuestas a la publicación de Medrano recordaron que el escritor Mario Mendoza ya había planteado, meses antes y desde dentro del propio programa, una postura similar a la que el cantante proponía llevar como invitado. En enero de 2026, durante su participación en Los Hombres Sí Lloran, el autor de Satanás y Buda Blues marcó distancia frente a la premisa central del pódcast.

En esa oportunidad, Mendoza relató cómo en su juventud decidió abandonar las comodidades de su hogar para enfrentar carencias económicas y así moldear su carácter. A partir de esa experiencia, afirmó: “La templanza te da carácter, y sobre todo aprendes una cosa fundamental y voy en contravía un poco del programa, a no llorar”.

El escritor profundizó su cuestionamiento al señalar una tendencia a personalizar el sufrimiento. Apoyado en conceptos de la filosofía budista, sostuvo que el dolor es una condición inherente a la existencia humana y que no debe asumirse como una carga individual exclusiva.

“Aprendí rápidamente algo que está en el budismo, y es que uno tiende a personalizar el dolor. ‘Yo sufro. Yo, yo, yo’. Pronombre personal de primera persona del singular. Y resulta que no, Juan Pablo, resulta que hay que pasar al pronombre impersonal de tercera persona del singular. No es ‘yo sufro’, es ‘se sufre’”, explicó.

Mendoza vinculó esa actitud con un ego desmedido. “Hay que desconfiar de la gente que sufre mucho. Porque, ¿dónde le cabe tanto dolor? En un ego gigante, en un ego inmenso”, señaló durante la entrevista. Como alternativa, propuso “aprender a hacer amistad con lo negativo”, una perspectiva que, según los usuarios que la recordaron en el hilo de Medrano, coincide en esencia con el reclamo del artista.

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