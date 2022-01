La Justicia de Chile suspendió la adjudicación de dos zonas para la extracción de litio

Pozo de salmuera de una mina de litio en Chile

No alcanzaron a pasar ni dos días desde que el Gobierno de Chile anunció la adjudicación del litio de dos de las cinco cuotas que se ofrecían, a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., para que el proceso quedará totalmente paralizado.

Así fue porque la Corte de Apelaciones de Copiapó (Región de Atacama, a 837 kilómetro de Santiago) acogió dos trámites de recursos de protección. Fueron fallos unánimes de la Primera Sala del tribunal, donde admitieron las órdenes de no innovar que las solicitó el Gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas y de comunidades indígenas de la zona. Dieron un plazo de 10 días para que la parte recurrida elaboré un informe sobre la materia.

“Téngase por interpuesto recurso de protección. Pídase informe a los recurridos (ministro de Minería y subsecretario de Minería), el que deberá evacuarse dentro del décimo día, debiendo acompañar todos los antecedentes que obren en su poder”, ordena la corte de esa ciudad. Y se añade que “ofíciese a efectos de notificar a la recurrida por la vía más expedita de la interposición del presente recurso y la concesión de orden de no innovar , adjuntando copia del recurso y de la presente resolución”.

Ambos recursos fueron presentados previo a que se anunciara la adjudicación, lo presentado por la autoridad regional tenía el fin de la suspensión de la licitación con el objetivo de “dar paso a un nuevo proceso que permita la participación real de la comunidad atacameña con miras a la protección de la igualdad ante la ley, la protección del medioambiente y el desarrollo turístico y libertad económica de nuestra región”.

Sin embargo, aclaró que “la orden de no innovar no significa la cancelación definitiva de la licitación en curso. Solo implica que esta se suspende temporalmente mientras se resuelve el presente recurso”.

La respuesta del ministerio de Minería no tardó en llegar, a través de un comunicado expresaron que “respetamos las resoluciones del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, nos encontramos analizando los antecedentes y responderemos conforme a las herramientas y plazos que nos entrega la ley” . Añaden “cabe precisar que la orden de no innovar no significa la cancelación definitiva de la licitación en curso. Solo implica que esta se suspende temporalmente mientras se resuelve el presente recurso”.

Y finalizan con “el Ministerio de Minería reitera que la licitación nacional e internacional para aumentar la producción de litio ha sido un proceso abierto, informado, transparente y que ha cumplido con toda la legalidad vigente”.

El Biministro de Energía y Minería, Juan Carlor Jobet reconoció fallos en la difusión de la polémica licitación de litio

El biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, eso sí enfatizó que el Ejecutivo presentará argumentos ante la Corte para continuar con el proceso, una vez que el tribunal aborde el fondo de un recurso presentado por el gobernador de Atacama, Miguel Vargas. En el programa Mesa Central de Canal13, el secretario de Estado enfatizó “somos respetuosos del poder judicial, pero haremos ver nuestros argumentos para continuar con este proceso” y agregó que el Gobierno tiene confianza de los antecedentes que entregarán.

Jobet subrayó que “cada vez que hablamos de litio terminamos en una controversia” y que “los únicos que ganan mientras nosotros estamos en esta discusión, son los otros países productores”. Admitió que “visto en retrospectiva, yo debí haber hecho más esfuerzos de los que hicimos para explicar esto, porque es complejo”.

Abordó también las tensiones con el gobierno del Presidente electo Gabriel Boric y aclaró que “ellos nos plantearon que querían postergar, nunca dijeron cancelar esta licitación, hay un acta de eso. Lo que ellos nos pidieron en esa reunión fue postergar la licitación para incorporar algunos aspectos que ellos estiman que faltaban en esta licitación”.

En tanto, el vocero del presidente electo, Giorgo Jackson señaló que “nuestro equipo está recién analizando cuáles son las definiciones de la Corte para tener los antecedentes”. Y agregó que la primera solicitud, y la más importante de todas, por parte del equipo de Boric había sido que “lo prudente era postergar el proceso de licitación”.

“Esa fue nuestra postura clara desde el primer momento. Al mismo tiempo, nosotros también proponíamos en una minuta de trabajo que tuvimos con el Ministerio de Energía, cuáles son los puntos sensibles que nos parecían de la licitación que creíamos debían de manera urgente ser mejoradas. Eso no significa que nosotros hayamos concordado los términos de una licitación, por ningún motivo. Y eso el ministro de Energía lo sabe”, remató Jackson en un punto de prensa.

