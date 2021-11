El ex fiscal general del Ecuador apuntó a una ex jueza por no haber avanzado en la investigación por lavado de dinero contra Alex Saab

El ex fiscal general del Ecuador, Galo Chiriboga, durante su comparecencia en la Asamblea Nacional por el caso Alex Saab.

El caso de Alex Saab, acusado en Estados Unidos por lavado de activos y reconocido como presunto testaferro de Nicolás Maduro, se investiga en la Comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano. Saab habría creado un mecanismo para realizar exportaciones ficticias y subvaloradas que eran pagadas a través del sistema de compensación monetaria Sucre y que habría servido para lavar dinero durante los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela y de Rafael Correa en Ecuador.

En el marco de la investigación legislativa, el ex fiscal general del Ecuador, Galo Chiriboga acudió a una comparecencia ante los miembros de la comisión que investiga el caso. El ex fiscal informó sobre el caso que armó la Fiscalía General del Estado entre 2013 y 2015 y que terminó con el sobreseimiento de los socios de Álex Saab en Ecuador en la filial del Fondo Global de Construcciones (Foglocons) en el país andino.

Chiriboga explicó que la Fiscalía recibió alertas del Banco Central del Ecuador y del Servicio Nacional de Aduanas sobre irregularidades relacionadas con las exportaciones a Venezuela . La filial ecuatoriana de Foglocons era la encargada de enviar materiales a Venezuela para la construcción de la vivienda popular, sin embargo, las exportaciones no llegaban o el contenido era menor al contratado, según ha explicado el presidente de la comisión de Fiscalización, el legislador Fernando Villavicencio.

Las transacciones para el pago de esas exportaciones se realizaban a través del Sistema Sucre. El Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), conocido como la moneda virtual de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA), según el Sistema Económico Latinoamericano del Caribe (SELA), es un mecanismo monetario que tenía como propósito la canalización de pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre sus países miembros: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. El sistema se basa en la utilización de una moneda virtual para el registro de las operaciones exclusivamente entre los bancos centrales, en tanto que la liquidación local –pagos a exportadores y cobros a importadores– se efectúa con las respectivas monedas nacionales de los países miembros.

Según explica el portal Periodismo de Investigación, el mecanismo de Saab habría funcionado así: el dinero que entraba al Banco Central de Venezuela como pago a los exportadores ecuatorianos se transformaba en “Sucres” multiplicando exponencialmente el valor original en dólares. Luego esos “sucres” eran transferidos sin supervisión internacional al Banco Central del Ecuador que los transformaba nuevamente en dólares. Después de esa conversión, el Banco Central del Ecuador depositaba el dinero en las cuentas de los exportadores, quienes enviaban contenedores vacíos a Venezuela y repartían el dinero entre los funcionarios involucrados en operaciones con paraísos fiscales.

Con esos antecedentes y con las alertas de las instituciones estatales, Chiriboga contó que se comunicó con la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega –opositora del actual régimen venezolano, destituida en 2017 y refugiada en Colombia–, para informarle sobre lo que sucedía en Ecuador y requerir información. El ex fiscal dijo que junto a una delegación entre el 21 y 22 de mayo de 2013 mantuvo una reunión en Caracas con la entonces Fiscal. El objetivo, dijo Chiriboga, era la cooperación interinstitucional entre ambos países.

Luego de recabar información en Venezuela y en Ecuador, la Fiscalía General del Estado “mediante un acto urgente y con orden judicial” incautó USD 57 millones de Foglocons-Ecuador. El dinero, una vez terminado el caso, fue devuelto a la empresa administrada por los socios de Saab en Ecuador, Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez Yánez. Sin embargo, Chiriboga indicó, a través de unas láminas proyectadas ante la comisión, que el dinero “ se mantuvo incautado por tres años y que por una acción corrupta de un juez y sin ningún fundamento legal pretendió entregarlo a la empresa Fondo Global de Construcciones ”, esto habría sido apelado por el fiscal que llevaba el caso.

Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira

Una vez que el dinero fue decomisado, explicó Chiriboga, se inició la investigación a Foglocons, sin embargo, aclaró que él, entonces Fiscal General, no tomó el caso porque “por disposición constitucional y legal el Fiscal General actúa solo en caso de fuero y ninguno de los investigados tenía tal condición”.

La sentencia de sobreseimiento del caso Foglocons en Ecuador recoge que el fiscal a cargo explicó que “se han detectado múltiples irregularidades en todo el proceso de exportación que se encuadran en gravísimas conductas criminales y producto de éstas, la adquisición, transferencia y manejo de activos ilícitos”. Además, dentro del proceso el fiscal resalta que “más allá de exportar productos por los cuales Ecuador no se destaca en su fabricación, se detectó falsedad en informes y detalles de sus exportaciones, duplicidad y alteración de facturas, defraudación tributaria/aduanera y una estrecha vinculación con compañías fantasmas , todo un velo societario típico para el cometimiento del delito de Lavado de Activo”.

Además, el representante de la fiscalía en su dictamen acusatorio estableció que “el lavado de activos cometido en territorio nacional se da mediante el sistema de compensación regional de pagos SUCRE, paralelamente se evidencian otras actividades ilícitas tales como la sobrevaloración de los productos exportados, duplicación y alteración de facturas e inconsistencias en el peso de la mercadería , todos estos sistemas comúnmente utilizados ocultan el movimiento ilegal de valor y dinero entre las partes haciendo parecer como transacciones legítimas”.

A pesar de ello, la jueza encargada del caso dictaminó que “ al hecho punible que se persigue, no corresponde al delito que la fiscalía insistentemente ha investigado y perseguido hasta llegar a la presente etapa de evaluación y preparatoria de juicio; no obstante, no está del todo de acuerdo con el hecho de que sea otro delito el que presuntamente se haya cometido ”, esto permitió que no haya una sentencia desfavorable para Foglocons.

Para Chiriboga, que la Fiscalía haya acusado por “lavado de activos” a los socios de Foglocons en Ecuador no fue un error, a pesar de que Jorge Zavala, entonces abogado de los acusados, dijo que el tipo penal por el que investigaron a sus clientes no fue el correcto y que debían haber sido acusados por “exportaciones ficticias”. Sin embargo, Chiriboga sostuvo que “de este listado de delitos que se sugirió que podrían haber utilizado, el más grave es el delito de lavado de activos y haber utilizado otra figura jurídica para perseguir un delito de lavado de activos habría sido un grave error del fiscal que llevara este caso, al contrario de lo que se ha dicho”.

Además, el ex fiscal general declaró que “ el error no fue de la Fiscalía, el error fue que hubo una jueza que violando su deber jurídico de aplicar la ley no lo hizo y fue sentenciada por prevaricato ”. Con ello, Chiriboga se refirió a la ex jueza Madeline Pinargote, de la Unidad Judicial Penal del Guayas, que fue sentenciada a tres años de cárcel por el delito de prevaricato y al pago de una multa de USD 3.860. La sentencia en contra de Pinargote se dio porque en su calidad de jueza nulitó, el 28 de julio de 2014, un proceso por lavado de activos. Sin embargo, para esa fecha ella ya se encontraba recusada y estaba inhabilitada para emitir ese tipo de fallos, según recogen los archivos de diario El Comercio.

La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional continúa recibiendo a personajes vinculados y a autoridades que puedan dar información relevante sobre el caso Álex Saab. Entre algunas de las revelaciones que se han hecho públicas en la comisión está que Foglocons-Ecuador adeuda al Sistema de Rentas Internas (SRI) de Ecuador unos USD 558.000. También, el actual gerente del Banco Central del Ecuador explicó que el país utilizó el sistema de compensación exclusivamente para exportar a Venezuela. Los registros del Banco Central del Ecuador detallan que el 99 % de las exportaciones a través del “Sucre” fueron hacia Venezuela y los valores fueron mayores a los USD 2.600 millones.

Comparecencia del gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, en el caso Álex Saab investigado en la Asamblea Nacional.

El excandidato presidencial por el correísmo, Andrés Arauz, también ha sido llamado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Arauz fue economista de la Balanza de Pagos del Banco Central del Ecuador –donde funcionaba el sistema Sucre– entre 2006 y 2007. Posteriormente, Arauz fue director general del Banco entre 2009 y 2011, posteriormente fue miembro del directorio del Banco, entre 2012 y 2014.

A pesar de que Arauz fue convocado a la comisión del Legislativo, este dijo vía Twitter que irá luego de que el presidente Guillermo Lasso comparezca frente al pleno del congreso por los Pandora Papers. “Con todo gusto asistiré a dar cátedra sobre sistemas de pagos, el bancor, los Derechos Especiales de Giro, el Peso Andino, el CCR-ALADI, el Grupo Wolfsberg, la banca offshore, el TARGET1 y el TARGET2. Eso sí, asistiré el día después q Lasso vaya al Pleno de la Asamblea x Pandora” (sic).

SEGUIR LEYENDO: