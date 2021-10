Violó a su ex novia y le dejó un mensaje brutal: “Esto es por lo que le hiciste a mi tío”

El acusado, de 20 años, interceptó a su ex novia, de 15, mientras caminaba por la Costanera de la ciudad de Dolores y la violó

La víctima es menor de edad, tiene quince años. Su ex novio, de veinte, la emboscó junto a otros dos hombres cuando caminaba por la costanera de Dolores, una ciudad de 17.000 habitantes al suroeste de Uruguay.

Los tres hombres la insultaron y la arrastraron hasta una zona apartada de la vereda, donde no pudieran verla posibles peatones. Uno de los tres decidió marcharse diciendo “yo no vine a esto”, pero los otros dos se mantuvieron firmes con lo que estaban por hacer. Ella suplicó que no lo hicieran. Mientras que uno de de los hombres la sostenía para que no se moviera, su ex novio la violó.

Mientras lo hacía, Brian Jesús Ollarzo Espantoso, le decía: “Esto es por lo que le hiciste a mi tío”.

Según el informe de Agesor, un medio del departamento donde se ubica la ciudad de Dolores, el tío de Ollarzo tuvo que abandonar la casa en la que vivía con su pareja y usar tobillera electrónica, por orden judicial, tras una denuncia que le había hecho la familia de la víctima por amenazas de muerte contra ellos. Los problemas venían de una disputa relacionada a la propiedad del terreno que compartían. La casa del tío de él se encontraba en el mismo terreno que la de la familia de ella.

La seccional 5° de Dolores, que intervino en la detención del violador. (Google Maps)

El hombre había acatado las medidas impuestas por la Justicia y se había marchado, pero antes de hacerlo continuaron las amenazas. “Les voy a tirar un bidón con nafta al techo con nylon” y “yo te acomodo, te voy a hacer pagar en dónde más te duele, si quiero te voy a hacer violar a tu hija”, decía.

Después de violar a su ex novia, Ollarzo la amenazó diciéndole que si contaba lo que había pasado, también violaría a sus hermanas. Ella se mantuvo en silencio varios días, pero las personas que la rodean empezaron a notar cambios en su forma de comportarse: llantos incontrolables, crisis nerviosas, agresividad y miedo al contacto físico.

El 22 de agosto de 2020, la adolescente pudo contarle a su madre y a su pareja lo que había sucedido. Ese mismo día, la madre hizo la denuncia ante la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género, en la Seccional 5º en la propia ciudad.

En setiembre, se dispuso prisión preventiva para Ollarzo hasta que se llevara a cabo el juicio. Aún no se han encontrado a los cómplices de la violación

En setiembre de ese año, la Justicia dispuso prisión preventiva para Ollarzo, mientras que buscaba a los otros dos cómplices. La investigación fue llevada a cabo por la Fiscalía Departamental de Dolores, encabezado por la Doctora Virginia Sigona.

Esta semana, Ollarzo fue condenado a cuatro años de cárcel por “un delito de abuso sexual especialmente agravado y en calidad de autor”. Sus cómplices no pudieron ser identificados hasta el momento, siendo que la víctima no aportó más detalles de quiénes eran. Sin embargo, dijo que eran personas que frecuentaban donde vivía el tío de Ollarzo.

Violencia en Uruguay

En la tarde del martes pasado, el ministro del Interior Luis Alberto Heber dio a conocer las cifras de violencia en Uruguay. Según los datos presentados, durante los primeros nueve meses de 2021 todos los delitos descendieron, en comparación con 2020 y 2019. Pero, en los últimos tres meses, hubo un aumento de denuncias de violencia doméstica y de homicidios.

