EEUU: Congresistas piden revisar el acuerdo de libre comercio con Nicaragua

Proponen revisar acuerdos económicos internacionales entre EEUU y Nicaragua

18 congresistas norteamericanos presentaron un proyecto de Ley que exige al Representante Comercial de ese país revisar el cumplimiento de Nicaragua con el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y 6 naciones centroamericanas.

Tras la ola de atropellos y arbitrariedades cometidas por el régimen de Daniel Ortega, congresistas Republicanos y Demócratas en Estados Unidos formaron una alianza para avanzar con la propuesta.

“Bajo Daniel Ortega, Nicaragua se ha convertido en una tierra de opresión”, afirmó la congresista María Elvira Salazar, quien encabeza la petición por el estado de Florida.

“Los matones de Ortega están encarcelando a los opositores políticos y silenciando violentamente las voces disidentes. Presenté la Ley Revisión del Libre Comercio de Nicaragua porque el comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. Debemos demostrarle al régimen de Ortega que no puede seguir reprimiendo al pueblo nicaragüense mientras cosecha los beneficios económicos del libre comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos no debería estar en el negocio de comerciar con dictadores,” sentenció Salazar.

María Elvira Salazar, congresista de EE.UU por el estado de Florida.(FOTO: EFE)

El CAFTA, fue suscrito por primera vez por el presidente Bush en 2005. Es un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana. En conjunto, los países que componen este acuerdo son el 18º socio comercial más importante de Estados Unidos.

“Me entristece el agresivo desmantelamiento de Ortega de la frágil democracia de Nicaragua y las libertades por las que el pueblo nicaragüense tanto ha luchado. Le pido que revierta inmediatamente estas acciones y respete las leyes y la constitución de Nicaragua. Al mismo tiempo, no hay ninguna razón por la que Estados Unidos debe recompensar a su régimen con acceso preferencial al mercado estadounidense; es por eso que este proyecto de ley exige una revisión inmediata del cumplimiento de Nicaragua con nuestro tratado de libre comercio,” dijo el congresista por New Jersey Tom Malinowski, quien también refrendó el proyecto de Ley.

El acuerdo suscrito por los países miembros del CAFTA establece que para formar parte del tratado las naciones deben cumplir con requerimientos específicos, entre ellos: garantizar un “ambiente legal” para los negocios, mantener una sana competencia, proteger los derechos de propiedad intelectual y promover “la transparencia y el Estado de Derecho”.

Según datos del Gobierno de Estados Unidos las importaciones desde Nicaragua se han incrementado aproximadamente en un 70% desde que el tratado entró en vigor en 2006.

Detenciones y atropellos

Seis días pasaron entre el primer arresto de un aspirante presidencial en Nicaragua y el cuarto: desde el 2 de junio hasta este martes 8 quedaron privados de su libertad los opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga Blandon y Juan Sebastián Chamorro. Los cuatro tienen intenciones de disputar la Presidencia del país frente a Daniel Ortega.

La primera detenida fue Cristiana Chamorro, hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo.

La periodista Cristiana Chamorro Barrios, primera opositora detenida por la dictadura en Nicaragua. (FOTO: EFE)

Efectivos de la Policía ingresaron el miércoles 2 de junio a su domicilio con una orden de “allanamiento y detención” emitida por una jueza local. Tras cinco horas de allanamiento, a las 5:15 pm (hora de Managua) Cristiana quedó bajo arresto domiciliario, según reveló su hermano Carlos Fernando Chamorro.

El Ministerio Público de Nicaragua la acusó por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

La Fiscalía del régimen sandinista también solicitó la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro Barrios, “por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.

Además, el Ministerio Público procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria con el fin, según indicó, de evitar que evada el proceso investigativo llevado en su contra. Asimismo, pidió se prohíba a Chamorro Barrios a concurrir a determinadas reuniones y lugares, y de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados.

El segundo detenido fue Arturo Cruz, quien se desempeñó como embajador en Estados Unidos del Ejecutivo de Daniel Ortega entre 2007 y 2009. Fue retenido el sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, cuando regresaba de una gira por EEUU, informó su equipo de prensa.

El precandidato a la Presidencia de Nicaragua Arturo Cruz.Fue embajador de Nicaragua entre 2007 y 2009. (FOTO: EFE)

Cruz, precandidato presidencial por la opositora Alianza Ciudadana, arribó a Managua a las 09:00 hora local (15:00 horas GMT), pero tres horas después aún se encontraba en el interior del aeropuerto y sin responder llamadas ni mensajes a su teléfono celular.

Cuando ya habían pasado varias horas del sábado sin que se conociera el paradero del candidato y también ex embajador, el Ministerio Público de Nicaragua confirmó su detención: “Fue detenido (...) y está siendo investigado por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.

Durante su visita a Estados Unidos, Cruz, ex embajador y uno de los aspirantes que cumplen con casi todos los requisitos exigidos por el Poder Electoral, había puesto en duda su candidatura: “Si continúa la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso (electoral)”.

El tercer arrestado fue el dirigente opositor y candidato presidencial Félix Maradiaga Blandon. En un comunicado, la Policía Nacional informó que fue acusado de una serie de delitos como “desestabilización”, “proponer bloqueos económicos”, “aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua” y “lesionar los intereses supremos de la nación”.

Félix Maradiaga, académico y activista. (FOTO: REUTERS)

Maradiaga, un académico y activista, fue detenido después de comparecer a declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, por lo que, según dijo a los periodistas, estaba preparado para lo que viniera.

Por su parte, Juan Sebastián Chamorro se convirtió en la noche de este martes en el cuarto detenido. El político es primo de Cristiana Chamorro y precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad.

Juan Sebastián Chamorro, se le acusa de incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos. (FOTO: EFE)

Su arresto ocurrió bajo cargos de “incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos” y “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”, entre otros, según indicó la nota de prensa de la Policía Nacional.

Los cargos por los que son señalados están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del régimen de Ortega.

Otros aspirantes a la Presidencia, como el campesino Medardo Mairena, el afrodescendiente George Herníquez Cayasso, el periodista Miguel Mora, la doctora María Eugenia Alonso, y Luis Fley han denunciado ser objeto de persecución y asedio por parte de la Policía Nacional.

