No obstante, Quiroga aclaró que Evo Morales viene perpetrando “un golpe de Estado en cámara lenta” desde hace años. Ante el Consejo Permanente recordó cómo el ex presidente indígena cometió “fraude judicial” en 2013 para volver a presentarse a un nuevo mandato, y el “golpe a la voluntad popular” de 2016, cuando la población por referéndum se rechazó que el líder del MAS se presentara a un nuevo mandato: “La reelección indefinida no es un derecho humano; ser un tirano no es un derecho humano”.