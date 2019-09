Por ese año y en declaraciones a "De fogón en fogón", un programa sobre Uruguay emitido por la emisora argentina Radio Cooperativa (770 AM), Mutio hablaba sobre la política uruguaya y decía: "Mi familia es blanca (NDR: Partido Nacional) de toda la vida. Yo te juro que no puedo creer cómo el MPP (NDR: sector de José Mujica)… la capacidad de trabajo que tienen y el compromiso con Uruguay de desarrollar algo para que quede para generaciones de más abajo… Estoy más que agradecido por el apoyo que tuve del MPP". Y agregaba sobre la iniciativa de la yerba con cannabis: "Vengo de una familia emprendedora de toda la vida en Uruguay. Mi familia tiene una bodega hace muchos años, que se llama Bodega Santa Rosa, muchos años en Uruguay, y siempre familia histórica con los blancos. Yo estoy 100% afín con el MPP, con la capacidad de apoyo y desarrollo y el compromiso que tienen. Más que agradecido. Estoy seguro de que ni los blancos ni los colorados me hubieran apoyado como me apoyaron Sabini, Battistoni, Rosa y Sica. Por eso me sigo quedando en Uruguay, apostando al Uruguay".