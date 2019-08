Los monumentales incendios forestales que han quemado ya más de 1 millón de hectáreas en la Chiquitania le han dado un giro inesperado a la recta final de la campaña electoral de Bolivia, con Evo Morales como el receptor de un creciente malestar que pone bajo cuestión su claro favoritismo en las encuestas. Por primera vez en la historia de un proceso preelectoral boliviano, los tres principales adversarios de la contienda han declarado el domingo pasado una pausa de una semana en sus actividades proselitistas para enfocarse en el combate de los incendios y no acrecentar las críticas de los ciudadanos a la insensibilidad y a la tardía reacción frente al fuego que no se detiene.