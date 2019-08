En su conversación con Infobae, el ex presidente brasileño y fundador del partido socialdemócrata brasileño postuló: "La democracia es como una planta en la tierra: tiene que ser regada todos los días, pues no es algo que venga dado para siempre". Para él "ese riego diario es indispensable para el funcionamiento. Nosotros (los del PSDB) estamos en condiciones de garantizarla". Interrogado sobre los rasgos autoritarios del actual gobierno brasileño sugirió: "Es mejor no jugar en bloque (contra el actual mandatario), porque en ese caso le da fuerza a quién uno no quiere. Dicho esto, es preciso contar con una alternativa. En la elección del año pasado yo señalaba que era imperioso unir el centro. Sabía que de no hacerse esto, se podría ir a un fracaso. Lo diré de esta manera: es preciso unificar las fuerzas del centro para emprender un proyecto de liberalismo progresista".