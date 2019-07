Los recientes encuentros del presidente boliviano con el canciller Zarif no se circunscribieron sólo a la supuesta colaboración en nanotecnología, en la venta de drones de observación o algún otro convenio comercial y de asesoramiento. Bolivia es uno de los mayores proveedores de minerales del globo. ¿Continúa suministrándole uranio para su programa nuclear? El canal está abierto desde hace 10 años, tal como lo reportara entonces el diario The New York Times.