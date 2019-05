—Sí, la corrupción se mantiene en proporciones muy altas, y no me refiero solo a la corrupción del sector público sino a la que se genera entre las propias empresas y entre las empresas y los bancos, algo que es cada vez más común. De hecho, hoy existen verdaderas corporaciones de lavado de dinero, que permean no solo a los gobiernos sino también a partidos políticos, al fútbol y a otros segmentos de la sociedad civil.