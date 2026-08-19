Narcobloqueos en Michoacán: Ramírez Bedolla despliega fuerzas con Sedena y Guardia Nacional para restablecer la seguridad en el estado

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Michoacán amaneció este miércoles 19 de agosto con al menos 24 narcobloqueos activos en más de una docena de municipios, vehículos incendiados en carreteras y balaceras registradas desde la madrugada. Los disturbios, según fuentes de seguridad, habrían sido respuesta de una célula presuntamente ligada al CJNG tras un operativo federal que tuvo como objetivo a Heraclio Guerrero Martínez, alias “el Tío Lako”, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tanhuato. La información no ha sido confirmada oficialmente por ninguna dependencia federal.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó a través de su cuenta de X que las corporaciones de seguridad estatales, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, reforzaron las acciones operativas para restablecer el libre tránsito. “Esto en respuesta a las reacciones de grupos delincuenciales tras una serie de detenciones efectivas realizadas por las autoridades”, escribió el mandatario michoacano.

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Sheinbaum confirma el operativo desde la mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante su conferencia matutina de este miércoles. “Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes y más tarde el Gabinete de Seguridad va a dar la información y por eso se dio esta toma de algunos lugares. Está ahí Secretaría de Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar”, declaró, según El Financiero.

La mandataria no precisó la identidad del objetivo ni el grupo criminal involucrado. Anunció que el Gabinete de Seguridad ofrecería un informe completo en las horas siguientes.

La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo ofrece una conferencia de prensa en un recinto oficial. Se dirige a una audiencia y a medios de comunicación desde un podio con el escudo nacional de México. Un intérprete de lengua de señas acompaña la transmisión. Las pantallas muestran una imagen con el texto '2023 Leona Vicario'. La conferencia aborda los narcobloqueos que afectan las carreteras en Michoacán.

24 puntos bloqueados y un estado paralizado

El C5 de Michoacán documentó 24 puntos carreteros con bloqueos activos desde las primeras horas de la mañana. Las afectaciones se extendieron por municipios como Zamora, Tangancícuaro, Tzintzuntzan, Coeneo, Zacapu, La Piedad, Numarán, Chilchota, Ecuandureo, Churintzio, Purépero y Pátzcuaro, de acuerdo con Milenio.

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Entre los vehículos incendiados por presuntos criminales para frenar la circulación se encontraba un autobús destinado al traslado de jornaleros agrícolas. Automovilistas que circulaban por las zonas afectadas documentaron las quemas y las compartieron en redes sociales.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en tierra y en el aire

Ante la magnitud de los bloqueos, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán se desplegaron en los puntos afectados. Un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea Mexicana despegó del Aeropuerto Internacional Ignacio López Rayón, en Uruapan, para reforzar los operativos desde el aire, según Milenio. Medios locales señalaron que tropas federales habían llegado a ese aeropuerto desde el martes, lo que habría marcado el inicio de la reacción criminal.

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Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional informaron a Infobae México que los narcobloqueos se desataron tras un enfrentamiento entre elementos militares y civiles armados. El saldo preliminar es de cinco presuntos criminales abatidos, aunque el balance definitivo deberá ser confirmado en el informe oficial de las autoridades.

¿Quién es el Tío Lako?

Fuentes de seguridad informaron aInfobae Méxicoque el operativo se desarrolla contraHeraclio Guerrero Martínez, conocido como”el Tío Lako". De acuerdo conMilenio, Guerrero Martínez es identificado como jefe de plaza delCJNGen Tanhuato y mantiene área de influencia en Ecuandureo, municipio que concentra varios de los bloqueos registrados esta mañana. Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente su detención.

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Jalisco activa coordinación en la frontera y reporta cero incidentes

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, publicó en X que desde las primeras horas del día su gabinete de seguridad estableció coordinación operativa con la Sedena, la SSPC y la Guardia Nacional en los límites entre ambos estados. “Hasta este momento no se ha registrado ningún incidente en nuestro territorio, pero seguimos atentos ante cualquier eventualidad”, escribió el mandatario jalisciense.

La jornada violenta en Michoacán no es un hecho aislado. El pasado 1 de agosto, el municipio de Los Reyes vivió una ola similar de narcobloqueos. En esa ocasión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el caos fue consecuencia de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, señalado como líder del Cártel de los Reyes, quien enfrentaba además cargos de narcotráfico en Estados Unidos con una recompensa de 5,000,000 de dólares por su captura.

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