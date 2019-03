En una reciente comparecencia ante la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado del parlamento la diputada Graciela Bianchi (Partido Nacional), dijo: "mis asesores accedieron a la información de que durante 2018 los depósitos de no residentes, en el Bandes, pasaron de 53 millones de dólares a 98 millones. Son cifras a las que se puede acceder. A fines de 2017, la casi totalidad de los clientes no residentes del Bandes eran venezolanos; aparece también algún panameño, que puede ser una sociedad. No pudimos desentrañarlo con claridad. Además, surge que a inicios de 2018 el Bandes tenía 27 clientes no residentes con más de 250 mil dólares, y a fines de 2018 tenía 44 clientes en esas condiciones, es decir por lo menos 17 clientes nuevos…la única opción que parece verosímil es que los clientes nuevos tienen que ser venezolanos y con vinculaciones con su gobierno".