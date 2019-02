La joven, en conversación con Infobae, consideró "increíble" que se intente justificar el acoso sufrido. "Lo conocí en la embajada, fue algo que no me esperaba, no tengo ningún tipo de confianza, no lo había visto", indicó. Grissetti, quien estaba en la sede diplomática para conversar con el embajador, y mientras esperaba fue presentada con el cónsul general, quien tenía pocos días en el país. En el encuentro, el ministro de embajada, Antonio Aranda, le pidió que ayude a Figueredo a buscar un departamento, ya que continúa hospedado en un hotel.