En otra grabación, el funcionario del Tribunal Electoral afirma que él es el encargado de proteger los votos del Partido Colorado. "Yo te cuento directo y ojalá no me grabes. Si me ordenan proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados y destrozar al PLRA, (Partido) Herederos y el que sea. Te quiero decir esto directo, no tengo solución a eso", remarcó.