El presidente paraguayo Horacio Cartes retiró la renuncia que había presentado ante el Senado

"Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para retirar mi renuncia al cargo de Presidente que he presentado en fecha 28 de mayo y que no ha tenido tratamiento en el Congreso Nacional", expresó el mandatario este martes en una nota dirigida a la presidencia del cuerpo legislativo