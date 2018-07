Más allá de todas éstas barbaridades, Bolsonaro era tomado hasta hace poco como un personaje folklórico, un diputado aislado de la ultraderecha que le gustaba lanzar insultos sin mirar a quién. Pero ahora, se convirtió en el candidato que de no poder presentarse el ex presidente Lula da Silva a las elecciones de octubre como se prevé, podría alcanzar la presidencia de uno de los cinco países emergentes más importantes del planeta. La última encuesta de Ibope, le da a Lula un 33% de la intención de voto. Pero en un escenario sin el ex presidente, Bolsonaro aparece primero con el 17 %; seguido de la ex ministra Marina Silva, con 13 %; el socialdemócrata Ciro Gomes, 8 %; y el ex gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, 6 %. El 22% de los electores dice que anulará su voto. La elite política de Brasilia tiene esperanzas de ir a una segunda vuelta en la que creen que cualquier otro candidato más centrista podría derrotar a Bolsonaro. Pero por ahora, el capitán tiene el camino despejado para llegar al Planalto.