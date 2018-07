Tras el discurso de Ortega calificando a los obispos de conspiradores, Brenes dijo que buscó el significado de la palabra "golpista" en el diccionario, pero lo que encontró es la antítesis a lo que está intentando hacer. "Leí allí: 'alguien que realice una acción para tomar el poder'. Ah, pues, no me toca a mí. No somos nosotros", señaló Brenes.