Durante esas horas el padre Alvarado intentó rezar. "Tenía el rosario en mi mano, intentaba rezar y no podía, además de miedo tenía un dolor en el corazón, pero contemplaba la imagen de Cristo crucificado y le decía: Señor, Señor, me entrego a tu voluntad. Pensé que iba a morir y me entregué al Señor. Que fuera su voluntad", relató a Infobae.