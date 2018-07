Según informó en ese momento La Civiltá Cattolica, el Papa compartió el consejo que le dio Aldunate y que nunca olvidó: "Carlos era bedel (auxiliar) y era… el rey del sentido común. Aconsejaba espiritualmente con mucho sentido común. Una vez, me acuerdo que fui a verlo porque estaba con mucha rabia contra una persona. Quería decirle cuatro cosas, decirle esto no va, eres esto y esto. Él me dijo: '¡Cálmate! ¿En serio quieres romper con él desde el saque? Prueba otros caminos'. Ese consejo no lo olvidé nunca y le agradezco ahora por esto".