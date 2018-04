En un principio, el juez Sergio Moro había planificado que Lula fuera alojado en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde están detenidos otros presos del la Lava Jato que negocian beneficios a cambio de información, como Eduardo Cunha, ex diputado y ex presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de Brasil condenado por recibir sobornos en el escándalo que involucra a la empresa estatal Petrobras. Pero Lula sólo estará en un primer momento allí, porque no estaría seguro.