Mi Olivetti Lettera 32 se encuentra en 'exhibición' en el segundo estante de la biblioteca de hierro y madera que me hice fabricar a medida con los derechos de autor que cobré por un libro. Un día mis hijas me preguntaron qué era. Les conté los detalles de su historia y a sus amigas les han advertido: "No se toca, es una reliquia". Una reliquia que todavía funciona y que tiene cinta. Negra, en este caso, porque no necesitaba aquella mitad tinta negra y mitad tinta roja. Dato para millenials: hay una tecla roja a la derecha que al apretarla (con más fuerza que un click de computadora) pone en uso la mitad inferior de la cinta.