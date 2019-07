Armstrong, del director David Fairhead, ofrece una visión íntima del hombre que descendió por la escalerilla del Eagle, realizó una pisada en la superficie lunar y luego pronunció su célebre frase sobre el pequeño paso y el gran salto. Se estrenó en Estados Unidos el pasado viernes 12 y todavía no tiene fecha ni modo de distribución confirmados en América Latina. Apollo 11 dirigido por Todd Douglas Miller, se nutrió de imágenes inéditas grabadas en cintas de 70 milímetros -hasta ahora perdidas en un depósito de archivo- para componer un fresco audiovisual de época, sin relato en off y con los audios originales de la cobertura de los medios y los diálogos entre los astronautas y el personal de la base de Cabo Cañaveral. Este sábado 20, CNN Internacional lo emitirá en inglés (sin subtítulos) a partir de las 23.30 hora argentina. Por su parte Chasing the moon, una serie dividida en 3 capítulos y 6 horas en total que la señal On DirecTV presenta desde el viernes 19 y hasta el domingo 21 a las 21 hs, repasa el contexto histórico y político global de la misión estadounidense pero también de la carrera espacial entre las potencias dominantes de aquella época.