Operación Credenciales golpea una red dedicada a vender diplomas falsos en Panamá

La Operación Credenciales incluyó más de 21 allanamientos simultáneos en siete provincias del país. Tomada del MP

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La Operación Credenciales 1.0 dejó más de 15 personas aprehendidas en Panamá por su presunta vinculación con una organización dedicada a confeccionar y vender títulos, créditos y diplomas falsos utilizados para obtener cargos dentro del sistema educativo público.

Las autoridades efectuaron más de 21 allanamientos autorizados judicialmente y advirtieron que las diligencias continuaban durante este miércoles.

Las acciones fueron ejecutadas por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial y la inteligencia policial. Los operativos abarcaron Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién.

Durante los allanamientos, los investigadores decomisaron diplomas, facturas y equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis. La Fiscalía busca establecer cómo funcionaba la supuesta estructura, quiénes elaboraban los documentos y qué personas pagaron para incorporarlos a sus expedientes profesionales.

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Las autoridades indagan si los documentos fueron utilizados para obtener nombramientos, ascensos y beneficios salariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscal superior Elizabeth Carrión explicó que la investigación contempla posibles delitos de falsedad, asociación ilícita y otras conductas en perjuicio del Ministerio de Educación. Los detenidos deberán comparecer ante jueces de garantías, que determinarán la legalidad de las aprehensiones y las medidas cautelares.

El caso se originó por denuncias del Meduca relacionadas con irregularidades detectadas en el Sistema de Administración de Recursos Humanos, conocido como SIARHE. Esta plataforma contiene información utilizada para seleccionar aspirantes durante los concursos de nombramiento y traslado de docentes en el país.

Según la hipótesis preliminar, la organización ofrecía la elaboración expedita de títulos, créditos académicos y diplomas, utilizando sin autorización los nombres de reconocidas universidades. Los documentos habrían permitido aumentar puntuaciones, acreditar estudios inexistentes o competir con ventajas por una plaza educativa.

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El problema tiene antecedentes recientes. En abril de 2025, la Dirección Regional de Educación de San Miguelito denunció que varios aspirantes presentaron supuestos diplomas universitarios falsos. Las instituciones consultadas confirmaron que no habían expedido esas credenciales.

Durante febrero de 2026, los controles incorporados al proceso de vacantes permitieron identificar aproximadamente 50 posibles irregularidades relacionadas con diplomas. En abril, el Meduca presentó una denuncia por documentos empleados en concursos, mientras la Fiscalía Anticorrupción inspeccionó las oficinas de la institución.

La Universidad de Panamá reforzó la seguridad de sus títulos mediante documentos electrónicos con códigos QR y firmas digitales. Archivo-Cortesía

La revisión adquirió mayores dimensiones en junio, cuando Educación anunció 200 nuevos expedientes y elevó a 401 los casos denunciados. Las pesquisas involucraban a docentes, directores, supervisores y personal administrativo, mientras 30 funcionarios ya habían sido desvinculados, de acuerdo con información institucional.

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El Meduca indicó entonces que las inconsistencias fueron detectadas mediante comparaciones entre las credenciales presentadas y los registros universitarios. Los expedientes estaban distribuidos en Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, Panamá, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé, varias de las zonas intervenidas ahora.

En agosto de 2026, la Universidad de Panamá comunicó que había encontrado 20 diplomas irregulares entre aproximadamente 200 documentos examinados. Algunas personas nunca estuvieron matriculadas, mientras otras cursaron parte de una carrera, pero no completaron los estudios ni obtuvieron el título presentado.

La investigación comenzó después de que el Meduca detectara inconsistencias en los expedientes de aspirantes a plazas docentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Panamá también reforzó sus controles mediante diplomas electrónicos provistos de códigos QR y firmas digitales. Hasta julio había emitido 10.530 credenciales bajo ese formato, permitiendo que instituciones y empleadores comprueben directamente los datos académicos del graduado.

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La posible afectación trasciende la falsificación material. Una credencial fraudulenta puede facilitar nombramientos, ascensos o pagos salariales sin el respaldo académico exigido, además de desplazar a aspirantes legítimos. El Meduca estimó preliminarmente que el perjuicio acumulado podría rondar los US$100 millones.

La Operación Credenciales representa así la primera intervención nacional de gran alcance vinculada con estas denuncias. Sin embargo, las aprehensiones no equivalen a condenas: corresponderá al Ministerio Público acreditar responsabilidades individuales y demostrar cuáles documentos fueron falsificados, vendidos o utilizados conscientemente.