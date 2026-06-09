Advierten de riesgos para Coca Codo Sinclair por falta de estudios tras cambios en el río Coca

(Corporación Eléctrica del Ecuador)

La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair volvió a situarse en el centro del debate técnico luego de que especialistas reunidos en un evento académico realizado en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) alertaran sobre los riesgos que enfrenta la infraestructura debido a la falta de estudios actualizados sobre las condiciones geológicas e hidráulicas de la zona, transformadas drásticamente tras el colapso de la cascada San Rafael en 2020.

Las advertencias se produjeron en medio de la preocupación generada por la destrucción parcial del dique permeable construido por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para contener el avance de la erosión regresiva del río Coca, un fenómeno que desde hace varios años amenaza distintas infraestructuras estratégicas ubicadas en la provincia de Napo.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro académico, expertos en geología, ingeniería hidráulica y energía señalaron que las condiciones del río han cambiado significativamente desde que se elaboraron varios de los estudios que sirvieron de base para las obras de protección ejecutadas en los últimos años. Según los participantes, la dinámica del cauce, la velocidad de erosión y la evolución del terreno requieren evaluaciones permanentes para determinar con precisión los riesgos actuales.

Foto aérea que muestra la erosión en la zona de la hidroeléctrica. La presa está en el punto marcado con la letra B. En el punto C es donde se encontraba la cascada que colapsó en febrero. (Instagram/JORGE JUAN ANHALZER)

La preocupación aumentó después de que parte del dique permeable inaugurado por el Gobierno el 13 de abril de 2026 resultara afectado durante una fuerte crecida del río Coca registrada el pasado 21 de mayo. La estructura había sido construida como una de las principales medidas para frenar el avance de la erosión que se dirige hacia las obras de captación de la central hidroeléctrica.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información difundida por Celec, el daño se produjo durante un evento hidrológico extraordinario que habría superado las condiciones consideradas en el diseño de la obra. La empresa estatal indicó que el dique fue concebido para soportar caudales de hasta 3.900 metros cúbicos por segundo y que durante la crecida se habrían registrado volúmenes superiores.

Sin embargo, varios especialistas sostienen que el fenómeno no puede explicarse únicamente por la intensidad de las lluvias. Entre los aspectos discutidos durante el foro constan cuestionamientos sobre el diseño de las obras de protección y la necesidad de incorporar información más reciente sobre la evolución geomorfológica de la cuenca.

PUBLICIDAD

La investigadora Carolina Bernal, de la Escuela Politécnica Nacional, explicó que algunos estudios previos contemplaban la construcción de varios diques escalonados para reducir progresivamente la energía del río. Según señaló, finalmente se ejecutó una solución distinta basada en un único dique permeable.

FILE PHOTO: Worker walks at the installations of Ecuador's hydroelectric power station Coca Codo Sinclair in Napo, Ecuador June 1, 2018. REUTERS/Daniel Tapia/File Photo

Por su parte, el consultor eléctrico Ricardo Buitrón manifestó que los modelos hidráulicos utilizados para validar la infraestructura habrían considerado únicamente segmentos específicos de la estructura y no la totalidad del sistema, lo que, según indicó, pudo limitar la capacidad para prever determinados comportamientos del río.

PUBLICIDAD

Los expertos recordaron que la erosión regresiva se originó tras el colapso de la cascada San Rafael, ocurrido en febrero de 2020. Desde entonces, el río Coca ha experimentado una acelerada transformación de su cauce, provocando afectaciones a carreteras, puentes, oleoductos y otras infraestructuras estratégicas ubicadas en la Amazonía ecuatoriana.

Datos presentados durante el encuentro señalan que el frente erosivo continúa avanzando en dirección a la zona donde se encuentra la captación de Coca Codo Sinclair. Aunque las autoridades han informado que la distancia todavía permite ejecutar medidas de mitigación, especialistas consideran que la evolución del fenómeno obliga a mantener monitoreos constantes y a actualizar los estudios técnicos de manera periódica.

PUBLICIDAD

La central Coca Codo Sinclair es la mayor hidroeléctrica del país y constituye una de las principales fuentes de generación eléctrica del sistema nacional. Su capacidad instalada alcanza los 1.500 megavatios y en determinados períodos aporta alrededor de una cuarta parte de la energía consumida en Ecuador.