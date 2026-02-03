Reapertura de Rafah: 16 heridos llegaron a Egipto en el segundo día de evacuaciones médicas desde Gaza

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer con un niño sube a un autobús mientras palestinos para recibir tratamiento en el extranjero a través del paso fronterizo de Rafah. 2 de febrero de 2026 REUTERS/Ramadan Abed

El segundo día de evacuaciones médicas desde Gaza a través del paso de Rafah produjo un tránsito algo más significativo que el de la jornada anterior, pero aún muy lejos de las expectativas. Este martes, al menos 16 heridos palestinos y una veintena de acompañantes llegaron a territorio egipcio, según fuentes de seguridad confirmadas por EFE. La cifra duplica la de los cinco pacientes que atravesaron la frontera el lunes, la primera evacuación médica por esta ruta desde marzo de 2025, según la OMS.

La Media Luna Roja Palestina informó que sus equipos trasladaron en total a 56 personas hasta el paso: 16 pacientes y 40 acompañantes. Cada paciente puede llevar consigo a dos familiares, y todos deberán regresar a Gaza una vez terminado su tratamiento.

En el lado egipcio, los equipos médicos realizaron exámenes iniciales a cada herido a su llegada para determinar el tratamiento adecuado y derivarlo al centro hospitalario correspondiente. El Ministerio de Sanidad egipcio indicó que unos 150 hospitales en todo el país están preparados para recibir pacientes, con una capacidad reforzada en las ciudades de Al Arish y Sheij Zueid, en la provincia del norte del Sinaí.

El ritmo de las evacuaciones revela una fractura significativa entre lo pactado y lo ejecutado. El acuerdo estableció que podrían transitar hasta 200 personas diarias por el cruce: 150 saliendo de Gaza y 50 entrando. Sin embargo, durante la primera jornada apenas una veintena completó el paso en cualquier dirección.

Los controles ejercidos por las distintas autoridades involucradas —Israel, Egipto, la Autoridad Palestina y agentes de la misión europea EUBAM— generaron retrasos que impidieron a buena parte de los que llegaron a Rafah completar el trámite. De los 50 palestinos que intentaron regresar a Gaza desde Egipto el lunes, solo 12 lograron entrar al territorio tras permanecer un día completo en las instalaciones.

Pacientes palestinos se ven en un autobús en Jan Yunis en su camino al cruce de Rafah para salir de la Franja de Gaza para recibir tratamiento médico en el extranjero, el martes 3 de febrero de 2026 (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Para entender la dimensión de lo que representa este tránsito, basta considerar los datos de la OMS: más de 18.500 pacientes en Gaza requieren tratamiento especializado no disponible en el enclave, incluidos más de 3.000 niños, según UNICEF. Antes de la guerra, centenares de pacientes salían diariamente por Rafah. Desde que Israel ocupó el paso en mayo de 2024, alegando que era necesario para cortar el contrabando de armas de Hamas, el flujo se redujo a un promedio de 17 pacientes por semana.

La reapertura se inscribe en la segunda fase del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, que entró en vigor el 10 de octubre tras más de dos años de conflicto. Israel se resistió durante semanas a reabrir el cruce hasta que se recuperaron los restos de Ran Gvili, el último rehén israelí retenido en Gaza.

El corredor de acceso atraviesa la zona del Filadelfia, controlada militarmente por Israel, y los palestinos que deseen cruzar deben recorrer 2,5 kilómetros a pie entre tres puntos de control.

Save the Children ha advertido que, de mantenerse las cuotas actuales, las evacuaciones médicas necesarias podrían prolongarse más de un año. La OMS ha reclamado a otros países que acepten pacientes de Gaza y la reapertura inmediata de la ruta de derivación médica hacia Cisjordania, cerrada por Israel desde el inicio de la guerra. El paso de Rafah, el único cruce que conecta Gaza con el exterior sin atravesar territorio israelí, sigue siendo, tras casi dos años de cierre, una vía de salida más simbólica que funcional.