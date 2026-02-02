Mundo

Reabrió el paso de Rafah tras casi dos años de cierre: al menos cinco pacientes fueron trasladados a Egipto

Israel permitió este lunes la salida de cinco pacientes palestinos graves hacia Egipto en el primer cruce oficial desde que Tel Aviv tomó el control del único paso fronterizo sin supervisión israelí. Unos 20.000 pacientes aguardan evacuación médica

Guardar
Camiones de ayuda hacen cola
Camiones de ayuda hacen cola para entrar en la Franja de Gaza desde el cruce fronterizo de Rafah, Egipto POLITICA INTERNACIONAL Gehad Hamdy/dpa

El paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto reabrió oficialmente este lunes tras permanecer cerrado casi dos años, permitiendo la salida de cinco pacientes palestinos graves hacia hospitales egipcios en un movimiento simbólico que evidencia la catástrofe humanitaria del enclave. Los enfermos, todos varones y algunos menores de edad que aguardaban en sillas de ruedas en Jan Yunis, cruzaron acompañados por diez familiares en un autobús de la Organización Mundial de la Salud.

La reapertura de Rafah constituye uno de los últimos requisitos de la primera fase del plan de alto el fuego mediado por el presidente estadounidense Donald Trump, que entró en vigor el 10 de octubre pasado tras más de dos años de guerra que han devastado Gaza. El acuerdo establecía que el paso debía estar operativo desde el domingo, pero Israel realizó primero una prueba piloto antes de la apertura formal del lunes. Según el plan acordado, unos 150 palestinos podrán salir diariamente de Gaza mientras que otros 50 tendrán permiso para regresar al enclave, aunque las cifras exactas varían según las fuentes.

Las autoridades egipcias recibirán cada día una lista de 150 palestinos que solicitan salir de Gaza y tendrán la potestad de aprobar o rechazar estas solicitudes según criterios propios, indicaron fuentes médicas y de seguridad consultadas por EFE. “Existe un firme compromiso y determinación por parte de Egipto para garantizar el equilibrio y la igualdad entre quienes abandonan la Franja de Gaza y quienes regresan, a fin de frustrar los planes de Israel de un desplazamiento moderado”, declaró a EFE bajo condición de anonimato una fuente médica egipcia, en alusión a los temores regionales de que Tel Aviv utilice el paso para fomentar un éxodo masivo hacia el Sinaí.

La televisión egipcia Al Qahera News, cercana a los servicios de inteligencia, retransmitió en directo la llegada de tres ambulancias al lado egipcio de Rafah y confirmó que los heridos están siendo trasladados a hospitales de la provincia del Norte del Sinaí, como los de Sheij Zuaid, Al Arish o Beer al Abd. El Ministerio de Salud egipcio elevó al máximo el nivel de alerta en 150 hospitales del país, movilizó a cerca de 12.000 médicos y dispuso entre 250 y 300 ambulancias completamente equipadas para recibir a los pacientes palestinos.

Autobuses que transportan pacientes y
Autobuses que transportan pacientes y heridos de guerra se dirigen al cruce de Kerem Shalom para salir de Gaza y recibir tratamiento en el extranjero, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. 2 de febrero de 2026 REUTERS/Ramadan Abed

Rafah, único paso fronterizo de Gaza que no atraviesa territorio israelí y considerado la “puerta al mundo” del enclave, ha permanecido prácticamente cerrado desde mayo de 2024, cuando Israel tomó el control del lado palestino durante su ofensiva militar. Durante la guerra, alrededor de 100.000 palestinos lograron salir hacia Egipto a través de Rafah, algunos patrocinados por organizaciones humanitarias y otros mediante el pago de elevadas sumas a intermediarios, según han documentado medios internacionales.

El colapso sanitario en Gaza es dramático. Según datos del Ministerio de Sanidad del enclave, se estima que hay 20.000 pacientes con derivaciones médicas complejas esperando permiso para viajar al extranjero y recibir tratamiento médico. De ese total, 4.000 son enfermos de cáncer, otros 4.500 son niños con diferentes patologías y 440 casos son potencialmente mortales, de acuerdo a la información oficial. La Organización Mundial de la Salud advirtió recientemente que solo 14 de los 36 hospitales de Gaza están parcialmente operativos y únicamente un tercio de las 176 instalaciones de atención primaria funcionan.

Desde que el alto el fuego entró en vigor en octubre, al menos 500 palestinos han muerto en Gaza a causa de ataques israelíes, según el Ministerio de Salud del enclave, mientras que Tel Aviv acusa a Hamás de múltiples violaciones del acuerdo, incluido el incumplimiento de la entrega de los restos del último rehén israelí.

La guerra, que comenzó tras el ataque liderado por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023 en el que murieron alrededor de 1.200 personas y fueron capturadas 251, ha causado la muerte de más de 71.000 palestinos y heridas a más de 170.000, según las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad de Gaza. Estas cifras, mantenidas por profesionales médicos, son consideradas generalmente fiables por organismos de Naciones Unidas y expertos independientes. A finales de enero, el ejército israelí aceptó por primera vez públicamente las cifras del Ministerio de Salud gazatí.

Temas Relacionados

RafahGazaPalestinaIsraelEgiptoMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Las fuerzas sirias asumen control progresivo de las instituciones en el bastión kurdo del noreste

El despliegue oficial en Hasaka y la transferencia de infraestructuras clave buscan normalizar la administración y restablecer la autoridad estatal en áreas que mantenían autonomía desde 2011

Las fuerzas sirias asumen control

La OTAN realiza en el Báltico su mayor ejercicio militar de defensa sin la participación de Estados Unidos

El operativo Steadfast Dart 2026 reúne a más de 10.000 efectivos de once países aliados para ensayar escenarios de despliegue rápido y defensa colectiva. Las maniobras incluyen simulacros terrestres, navales, aéreos y cibernéticos

La OTAN realiza en el

Japón logró extraer lodo rico en tierras raras del fondo marino para reducir su dependencia de China

La operación científica, calificada como un logro significativo por las autoridades, busca consolidar cadenas de suministro resilientes y disminuir la dependencia de China en minerales estratégicos

Japón logró extraer lodo rico

La historia detrás de los únicos 11 nacimientos que ocurrieron en la Antártida

Durante décadas, las bases científicas internacionales registraron episodios únicos de alumbramientos. Cómo las acciones políticas y los acuerdos internacionales impulsaron episodios excepcionales en el continente blanco, según National Geographic

La historia detrás de los

Donald Trump anunció un acuerdo comercial con India para reducir los aranceles

El presidente de Estados Unidos dijo que rebajará las tasas para los productos indios al 18% después de que el primer ministro Narendra Modi acordara dejar de comprar crudo ruso

Donald Trump anunció un acuerdo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Reniec lanza megacampañas para

El Reniec lanza megacampañas para tramitar gratis DNI electrónico 3.0 hasta junio de este año

Los obsequios que Gustavo Petro entregará a Donald Trump y su esposa Melania durante su visita a la Casa Blanca

El curioso listado de marcas mundiales que desafían la pronunciación de los colombianos, según una investigación global

Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones por el temporal, en directo: se desborda un río en León, autovías cortadas y cientos de personas sin luz en Sevilla

El Supremo lo deja claro: enfermar o coger permisos no puede hacerte perder incentivos salariales

INFOBAE AMÉRICA
Mulino felicita a la presidenta

Mulino felicita a la presidenta electa de Costa Rica y plantea reforzar la integración

Del Queen Mary 2 al Disney Adventure: una temporada histórica en el Canal de Panamá

El Atlético firma al extremo nigeriano Ademola Lookman hasta 2030

India elimina los aranceles a EEUU y deja de comprar petróleo ruso a cambio del alivio comercial de Washington

Galerías de arte cierran sus puertas hasta el 7 de febrero para protestar sobre un IVA reducido

ENTRETENIMIENTO

Sam Raimi abre la puerta

Sam Raimi abre la puerta a una posible cuarta película de ‘Spider-Man’ con Tobey Maguire: “El día podría llegar”

“El diablo viste a la moda 2” lanzó su nuevo tráiler oficial y estos son todos los detalles ocultos

A$AP Rocky reveló su deseo de superación en la música: “Nunca quise ser otra cosa que rapero”

Rose Byrne reflexionó sobre la maternidad y el impacto emocional en la actuación: “Se pierde parte de uno cuando te convertís en madre”

Harry Styles habló sobre su posible vuelta al universo Marvel: “Hay planes para algunos y hay oportunidades para todos”