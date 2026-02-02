Reabrió el paso de Rafah tras casi dos años de cierre: al menos cinco pacientes fueron trasladados a Egipto

Camiones de ayuda hacen cola para entrar en la Franja de Gaza desde el cruce fronterizo de Rafah, Egipto POLITICA INTERNACIONAL Gehad Hamdy/dpa

El paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto reabrió oficialmente este lunes tras permanecer cerrado casi dos años, permitiendo la salida de cinco pacientes palestinos graves hacia hospitales egipcios en un movimiento simbólico que evidencia la catástrofe humanitaria del enclave. Los enfermos, todos varones y algunos menores de edad que aguardaban en sillas de ruedas en Jan Yunis, cruzaron acompañados por diez familiares en un autobús de la Organización Mundial de la Salud.

La reapertura de Rafah constituye uno de los últimos requisitos de la primera fase del plan de alto el fuego mediado por el presidente estadounidense Donald Trump, que entró en vigor el 10 de octubre pasado tras más de dos años de guerra que han devastado Gaza. El acuerdo establecía que el paso debía estar operativo desde el domingo, pero Israel realizó primero una prueba piloto antes de la apertura formal del lunes. Según el plan acordado, unos 150 palestinos podrán salir diariamente de Gaza mientras que otros 50 tendrán permiso para regresar al enclave, aunque las cifras exactas varían según las fuentes.

Las autoridades egipcias recibirán cada día una lista de 150 palestinos que solicitan salir de Gaza y tendrán la potestad de aprobar o rechazar estas solicitudes según criterios propios, indicaron fuentes médicas y de seguridad consultadas por EFE. “Existe un firme compromiso y determinación por parte de Egipto para garantizar el equilibrio y la igualdad entre quienes abandonan la Franja de Gaza y quienes regresan, a fin de frustrar los planes de Israel de un desplazamiento moderado”, declaró a EFE bajo condición de anonimato una fuente médica egipcia, en alusión a los temores regionales de que Tel Aviv utilice el paso para fomentar un éxodo masivo hacia el Sinaí.

La televisión egipcia Al Qahera News, cercana a los servicios de inteligencia, retransmitió en directo la llegada de tres ambulancias al lado egipcio de Rafah y confirmó que los heridos están siendo trasladados a hospitales de la provincia del Norte del Sinaí, como los de Sheij Zuaid, Al Arish o Beer al Abd. El Ministerio de Salud egipcio elevó al máximo el nivel de alerta en 150 hospitales del país, movilizó a cerca de 12.000 médicos y dispuso entre 250 y 300 ambulancias completamente equipadas para recibir a los pacientes palestinos.

Autobuses que transportan pacientes y heridos de guerra se dirigen al cruce de Kerem Shalom para salir de Gaza y recibir tratamiento en el extranjero, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. 2 de febrero de 2026 REUTERS/Ramadan Abed

Rafah, único paso fronterizo de Gaza que no atraviesa territorio israelí y considerado la “puerta al mundo” del enclave, ha permanecido prácticamente cerrado desde mayo de 2024, cuando Israel tomó el control del lado palestino durante su ofensiva militar. Durante la guerra, alrededor de 100.000 palestinos lograron salir hacia Egipto a través de Rafah, algunos patrocinados por organizaciones humanitarias y otros mediante el pago de elevadas sumas a intermediarios, según han documentado medios internacionales.

El colapso sanitario en Gaza es dramático. Según datos del Ministerio de Sanidad del enclave, se estima que hay 20.000 pacientes con derivaciones médicas complejas esperando permiso para viajar al extranjero y recibir tratamiento médico. De ese total, 4.000 son enfermos de cáncer, otros 4.500 son niños con diferentes patologías y 440 casos son potencialmente mortales, de acuerdo a la información oficial. La Organización Mundial de la Salud advirtió recientemente que solo 14 de los 36 hospitales de Gaza están parcialmente operativos y únicamente un tercio de las 176 instalaciones de atención primaria funcionan.

Desde que el alto el fuego entró en vigor en octubre, al menos 500 palestinos han muerto en Gaza a causa de ataques israelíes, según el Ministerio de Salud del enclave, mientras que Tel Aviv acusa a Hamás de múltiples violaciones del acuerdo, incluido el incumplimiento de la entrega de los restos del último rehén israelí.

La guerra, que comenzó tras el ataque liderado por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023 en el que murieron alrededor de 1.200 personas y fueron capturadas 251, ha causado la muerte de más de 71.000 palestinos y heridas a más de 170.000, según las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad de Gaza. Estas cifras, mantenidas por profesionales médicos, son consideradas generalmente fiables por organismos de Naciones Unidas y expertos independientes. A finales de enero, el ejército israelí aceptó por primera vez públicamente las cifras del Ministerio de Salud gazatí.