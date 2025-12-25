Descubren más de 16.000 especies nuevas cada año: cómo cada hallazgo puede aportar avances en biotecnología y salud

La biodiversidad global podría ser mucho mayor de lo estimado gracias al ritmo sin precedentes en el hallazgo de nuevas especies científicaS - Crédito: Benjamin Michael Marshall / Flickr

Los científicos están describiendo nuevas especies a un ritmo récord, con más de 16.000 descripciones formales cada año, según un estudio global liderado por un equipo de la Universidad de Arizona y publicado en la revista Science Advances.

Las conclusiones de esta investigación marcan una tendencia histórica de aceleración en el hallazgo anual de especies, lo que sugiere que la biodiversidad del planeta podría ser mucho mayor de lo que se había estimado, mientras la comunidad científica subraya tanto los retos como las oportunidades que proporciona este auge para la conservación y la investigación biomédica.

Animales, insectos, plantas y hongos lideran el aumento anual en descripciones de especies, evidenciando picos históricos en las últimas dos décadas - (Crédito: Gentileza, estudio Towards a revision of the Malagasy chameleons of the Calumma gallus complex: Redefinition of Calumma nasutum based on a museomics approach and descriptions of two new species , publicado en Salamandra—German Journal of Herpetology)

Ritmo histórico en el descubrimiento científico

El estudio, firmado por John J. Wiens, profesor del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona, documenta que hasta 2020 los investigadores describieron un promedio de más de 16.000 nuevas especies anuales. De estas, más de 10.000 corresponden a animales —principalmente insectos y artrópodos—, alrededor de 2.500 a plantas y cerca de 2.000 a hongos.

Wiens señala que, lejos de un estancamiento, la tendencia sigue en crecimiento: “De hecho, estamos encontrando nuevas especies a un ritmo más rápido que nunca”, afirmó el investigador en un comunicado de prensa emitido por la casa de altos estudios.

Este fenómeno supera ampliamente la cifra de especies que se estima que se extinguen cada año, la cual ronda las diez, según cálculos del propio equipo. “Nuestra buena noticia es que esta tasa de descubrimiento de nuevas especies supera con creces la tasa de extinciones”, recalcó Wiens.

La tasa de descubrimiento de especies supera ampliamente la cantidad anual de especies que se estima que se extinguen, según Science Advances - (Freepik)

Evolución y contrastes en las tasas de descubrimiento

Según el análisis publicado en Science Advances, solo en las últimas dos décadas se ha documentado el 15% de todas las especies actualmente conocidas. El estudio contrapone sus resultados con investigaciones previas que ubicaban el máximo histórico de descubrimientos hace un siglo, y sostiene: “Las tasas generales más rápidas a lo largo de la vida han sido en este siglo, en contraste con estudios anteriores, que sugerían que las tasas más rápidas fueron hace aproximadamente 100 años”.

El trabajo, que integra datos de bases internacionales como Catalogue of Life, GBIF y World Flora Online, muestra marcadas diferencias entre grupos. Por ejemplo, los animales y especialmente los artrópodos y los insectos presentaron picos históricos de descubrimiento tanto a principios del siglo XX como en la actualidad, con caídas significativas durante períodos de guerra. Mientras tanto, en los últimos años destacan los aumentos sostenidos en la descripción de especies en hongos y plantas.

Además, el crecimiento en el número anual de descripciones tiende a concentrarse en los grupos de mayor riqueza conocida. Así, el 21% de las especies de peces con aletas radiadas descritas hasta 2020 fueron catalogadas solamente en el periodo 2000-2020, patrón similar al observado en insectos, escarabajos y anfibios.

Las proyecciones científicas sugieren que el planeta podría albergar millones de especies aún desconocidas para la ciencia en los próximos siglos - Crédito: Marcos R. Bornschein et al., Una nueva especie de Brachycephalus (Anura: Brachycephalidae) de Serra do Quiriri, noreste del estado de Santa Catarina, sur de Brasil, con una revisión del diagnóstico entre especies del grupo B. pernix y medidas de conservación propuestas, PLOS One (2025). DOI: 10.1371/journal.pone.0334746

Proyecciones de biodiversidad y desafíos de estimación

Las proyecciones predictivas —basadas en modelos logísticos y de Gompertz— mencionan cifras sustancialmente superiores a las actualmente reconocidas. Por ejemplo, se estima que para el año 2400 podrían existir unos 2,6 millones de especies animales, más de 1,4 millones de insectos, alrededor de 752.000 arácnidos y más de medio millón de plantas. En el caso de los peces con aletas radiadas, la proyección alcanza 115.000 especies, aunque hasta el corte de 2020 se habían descrito cerca de 33.500.

No obstante, la propia publicación advierte sobre la necesidad de cautela al interpretar estas estimaciones, ya que dependen del modelo aplicado y pueden verse afectadas por retrasos en la actualización de las bases de datos o por la sinonimia de especies (múltiples nombres para un solo organismo). La mayoría de las nuevas especies descritas se identifica mediante rasgos morfológicos, y solo con la creciente incorporación de herramientas moleculares podrá revelarse la magnitud de las especies “crípticas” —genéticamente distintas, pero visualmente casi idénticas—, lo que incrementaría aún más el número real.

El avance en la descripción de nuevas especies abre oportunidades claves para la medicina, la biotecnología y la conservación ambiental - (WikiCommons/Michael Tolich)

Descubrimiento científico y su impacto en la conservación y aplicaciones

Como resaltó Wiens en el comunicado de prensa, “la documentación es el primer paso en la conservación; no podemos proteger una especie si desconocemos su existencia”. La vinculación entre el descubrimiento y la protección resulta fundamental ante amenazas como el cambio climático y la pérdida de hábitats.

El hallazgo de nuevas especies representa también oportunidades para medicina y biotecnología. Ejemplos destacados incluyen los agonistas del receptor GLP-1 —derivados de una hormona presente en los monstruos de Gila—, y venenos de arácnidos y plantas empleados como fuente de fármacos para tratar dolor o cáncer. Asimismo, adaptaciones biológicas han inspirado materiales fisiológicamente avanzados, como los basados en las patas de los geckos, según indicaron los expertos.

Wiens enfatiza el potencial a futuro: “Aún estamos apenas arañando la superficie de lo que estas especies pueden hacer por la humanidad”.

La identificación de especies crípticas mediante análisis moleculares podría aumentar significativamente el número real de organismos conocidos - (Europa Press)

Obstáculos taxonómicos y perspectivas futuras

El estudio detalla múltiples retos para los taxónomos: los “vacíos de información” y el desfase en bases de datos internacionales, la falta de recursos para explorar áreas remotas, la urgencia de nuevas técnicas moleculares y la presión por describir nuevas especies antes de que potencialmente se extingan.

Los autores advierten que factores impredecibles, como pandemias o conflictos, pueden afectar el ritmo de las descripciones. Además, subrayan la necesidad de integrar tecnologías para no depender solamente del análisis morfológico, especialmente ante el vasto universo de bacterias, hongos y organismos microscópicos aún pendientes de catalogar.

De todas maneras, el ritmo acelerado de las últimas décadas indica que la diversidad de la vida sigue siendo mucho más extensa de lo que se asumía, y que la ciencia está lejos de agotar su catálogo de tesoros biológicos.

Cada nueva especie que se describe aporta una pieza clave para comprender y proteger la vida en el planeta, resaltando la dimensión extraordinaria de una biodiversidad que permanece grandemente inexplorada.