La pelea judicial por la herencia del director de un fondo ganadero que estafó a miles de personas en Uruguay

La imagen de Gustavo Basso y su esposa, Daniela Cabra, durante una movilización de damnificados por Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Cuando todavía no se sabía que Conexión Ganadera no tenía plata para pagarle a quienes habían invertido en ese fondo pecuario, una noticia sacudió al sector agropecuario: Gustavo Basso, un empresario respetado del rubro, había muerto en un accidente de tránsito.

Conexión Ganadera surgió en 1999 en Uruguay y se dedicaba a captar ahorro privado para comprar ganado. A cambio, le pagaba a los ahorristas una renta del 7%. Antes de la muerte de Basso, otros fondos ganaderos había entrado en crisis, pero, al menos públicamente, se sostenía que Conexión Ganadera no estaba entre los involucrados. Sin embargo, meses después, la empresa reconoció que que había desarrollado un esquema Ponzi y no tenía dinero para pagar. Los damnificados se reunieron para presentar una serie de denuncias penales, que ya tuvo sus primeras imputaciones.

En el momento del fallecimiento de Basso, todavía no se sabía que Conexión Ganadera estaba con números rojos: tenía un pasivo de USD 230 millones. Faltaba todavía más tiempo para saber que, en realidad, Basso se había suicidado: la Justicia comprobó que su muerte se dio tras chocar voluntariamente contra una maquinaria vial.

Así quedó el auto Tesla en el que murió el empresario Gustavo Basso (Captura Telemundo/Canal 12)

El socio de Basso en Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, fue enviado a prisión preventiva tras ser imputado por estafa y lavado de activos. Lo mismo sucedió con su esposa, Ana Iewdiukow. La viuda de Basso, Daniela Cabral, están en prisión domiciliaria en un apartamento de lujo en Punta del Este.

Y mientras avanzan las demandas penales, los herederos de Basso abrieron una disputa por su herencia.

Su viuda y sus dos hijas, Agustina y Candelaria, pidieron a un Tribunal de Apelaciones en lo civil que revoque la sentencia que decretó el concurso de la herencia del fundador de Conexión Ganadera, informó El Observador.

El concurso de la herencia había sido resuelto por la justicia tras considerar la existencia de un pasivo de USD 8 millones contra un activo de USD 6,5 millones. Sin embargo, según informó La Diaria, para la familia, en estos casos no se consideraron créditos a favor de ellos que hacen que la herencia dejada por Basso supere las obligaciones para con los acreedores.

Gustavo Basso, director fallecido de Conexión Ganadera (captura Valor Agregado)

Además, presentaron pruebas para demostrar que, cuando murió, Basso era una persona “solvente”. “Actualmente la herencia y su acervo también lo son”, dice el escrito judicial que presentaron.

En el documento presentan nuevos hechos para este pedido de revocación. La familia planteó que el inventario del concurso de la herencia y la lista de acreedores conformada por el síndico determinó la existencia de un activo de algo más de USD 33 millones y un pasivo cercano a USD 10 millones. Por tanto, para la familia, esa insolvencia que determinó la Justicia “no existe”.

Otro argumento que suman en el escrito informado por estos medios uruguayos refiere al vínculo que tenía baso con el frigorífico Casablanca, al cual la caída de el fondo ganadero le provocó una crisis y sobre el que se dispuso el concurso. Según los herederos, de la verificación de créditos de este concurso surge que tienen un activo a favor de USD 3 millones, por lo que el activo de la herencia asciende a USD 36 millones.

Daniela Cabral, viuda del ex director de Conexión Ganadera Gustavo Basso (APU)

¿Qué bienes forman parte de la herencia?

Un apartamento en Punta del Este, dos en Montevideo y una casa en Florida, además de la participación en varias empresas. El inventario también incluye 12 vehículos: un Hyundai New Kona de 2024, un Audi Q5 de 2018, una camioneta Chevrolet Silverado de 2023, una Renault Oroch de 2023, una Volkswagen Saveiro de 2023, una Fiat Strada de 2023, una Chevrolet Montana de 2024, una Jeep Grand Cherokee de 2023, un Maserati Gracle de 2024, una Toyota Hilux de 2022 y un Peugeot 208 de 2022. También un eventual seguro por el Tesla que manejaba Basso en el momento que murió.

