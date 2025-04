Confirmaron caso de tosferina en escuela de Quito: autoridades intensifican la vacunación

La tosferina provoca ataques de tos severa y puede ser mortal en niños pequeños. (Foto. Agencia Andina/Imagen ilustrativa)

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador activó un protocolo de vigilancia epidemiológica y prevención tras confirmar un caso de tosferina en una unidad educativa del norte de Quito. La paciente, una niña de 11 años, se encuentra clínicamente estable, bajo aislamiento domiciliario y seguimiento médico. Además, otra estudiante de 13 años está siendo monitoreada mientras se esperan los resultados del diagnóstico de laboratorio. Ambas menores son atendidas por personal del MSP.

Frente a esta alerta, la Dirección Distrital del Ministerio, en conjunto con la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ha desplegado un operativo que incluye visitas domiciliarias, seguimiento de contactos cercanos y monitoreo del estado de vacunación de los estudiantes. También se han aplicado medidas de profilaxis y aislamiento para evitar la propagación del contagio.

El MSP anunció que continuará con la campaña de vacunación a niños de cinco años entre el 29 de abril y el 1 de mayo de 2025, como parte del esquema regular que protege contra la tosferina. Esta enfermedad, también conocida como coqueluche, es altamente contagiosa y afecta especialmente a niños pequeños que no han recibido el esquema completo de vacunación.

Un bebé con tos ferina muestra síntomas como dificultad para respirar y tos persistente, requiriendo atención y cuidado médico. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tosferina es causada por la bacteria Bordetella pertussis y se caracteriza por episodios severos de tos que pueden derivar en complicaciones graves, especialmente en menores de un año. Aunque puede prevenirse mediante vacunación, los brotes recientes en Ecuador evidencian un preocupante rezago en la cobertura vacunal, especialmente en las dosis de refuerzo.

Según el Ministerio de Salud, el esquema nacional contempla cinco dosis de la vacuna DTP (difteria, tétanos y tosferina): a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos al año y medio y a los 5 años. No obstante, en muchos casos los padres no completan el esquema, especialmente en lo que respecta a los refuerzos. “Muchos niños no llegan a recibir la dosis de los 5 años, y eso deja una brecha en la inmunidad comunitaria”, explicó el epidemiólogo Jorge Hermida en declaraciones recogidas por El Comercio.

Las cifras nacionales reflejan un incremento de casos. Hasta la semana epidemiológica 15 de 2025, Ecuador ha reportado 220 casos confirmados de tosferina, lo que representa un aumento de más del 50% frente a los 141 casos registrados durante todo 2024, según datos del Ministerio de Salud recopilados por Primicias. Las provincias con mayor incidencia son Guayas (85 casos), Pichincha (29), Manabí (28), Santo Domingo de los Tsáchilas (18) e Imbabura (10). Quito, como capital de Pichincha, no ha estado exenta de este repunte.

Imagen de archivo. La vacunación oportuna previene cuadros graves. (El Diario Ecuador)

De acuerdo con el mismo reporte, los niños menores de un año siguen siendo el grupo más vulnerable debido a que aún no completan el esquema primario de vacunación. Sin embargo, también se han reportado casos y fallecimientos en adultos mayores, en especial aquellos de más de 55 años, lo cual se asocia a la ausencia de refuerzos en edades adultas.

La situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer las campañas de inmunización. Según el Ministerio de Salud, la cobertura oportuna de vacunación en menores de 5 años subió del 43,9% al 47,9% entre 2023 y 2024, lo que significó la protección de aproximadamente 21.000 niños adicionales. Sin embargo, estas cifras aún están lejos de los niveles óptimos que garanticen una inmunidad colectiva suficiente para prevenir brotes.

Por su parte, UNICEF ha señalado que más del 90% de los niños ecuatorianos están vacunados contra enfermedades como la polio, el sarampión y la rubéola. No obstante, la cobertura específica para la vacuna DTP es menor, lo que evidencia una brecha crítica en la protección contra la tos ferina. “La corresponsabilidad ciudadana es clave”, advierte el MSP en su boletín, recordando que padres, madres, tutores y las instituciones educativas tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del esquema vacunal.

ARCHIVO - Esta ilustración de 2016, captada con un microscopio electrónico y proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), muestra la bacteria Bordetella pertussis, que causa la tos ferina. (Meredith Newlove/CDC vía AP, archivo)

Las autoridades de salud han exhortado a la población a adoptar medidas básicas de prevención como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios y evitar la automedicación. También insistieron en acudir de inmediato al centro de salud más cercano ante cualquier síntoma respiratorio persistente.

La reaparición de enfermedades prevenibles mediante vacunación no solo representa un riesgo sanitario, sino también un llamado de atención sobre la necesidad de mantener la confianza en la ciencia y en los sistemas de salud pública. La vigilancia constante, sumada a la vacunación oportuna, continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar crisis epidemiológicas como la que actualmente se enfrenta en Quito.