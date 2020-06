Tras los polémicos comentarios de J.K. Rowling sobre temas de género, cuatro autores abandonan la agencia literaria de la “madre de Harry Potter”

J.K. Rowling

Las declaraciones de J.K. Rowling, consideradas transfóbicas por parte de un sector de la opinión pública, siguen teniendo consecuencias. Esta vez, cuatro autores anunciaron que abandonan la agencia literaria que compartían con “la madre de Harry Potter” tras que el espacio editorial no realizó un comunicado rectificando los dichos de la autora.

Drew Davies, Fox Fisher y Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir (también conocida como Owl) anunciaron la decisión en un comunicado grupal en el que sostuvieron: “Estamos escribiendo esta declaración como un grupo de escritores con contratos con The Blair Partnership, para anunciar nuestra renuncia a la agencia”. Además, medios británicos confirmaron la partida de un cuarto autor, que prefirió mantener el anonimato.

“Después de los comentarios públicos de JK Rowling, que también firmó con la agencia, sobre cuestiones transgénero, nos comunicamos con la agencia con una invitación para reafirmar su postura sobre los derechos e igualdad de las personas transgénero. Después de nuestras conversaciones con ellos, sentimos que no podían comprometerse a ninguna acción que consideramos apropiada y significativa”, explicaron con respecto a la decisión.

Drew Davies, Fox Fisher y Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir (Owl)

“La libertad de expresión solo puede mantenerse si las desigualdades estructurales que obstaculizan la igualdad de oportunidades para los grupos subrepresentados son desafiadas y cambiadas”.

The Blair Partnership, que representa a Rowling desde 2011, sostuvo en un diálogo con The Guardian que “respalda los derechos” de todos sus clientes a “expresar sus pensamientos y creencias” y considera que es un deber apoyar a todos sus clientes “en este aspecto fundamental”.

En su declaración conjunta, los tres autores extendieron su apoyo a la comunidad transgénero, escribiendo: “Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas”.

“Este es un momento particularmente difícil cuando a veces deben sentir que el mundo se cierra sobre ustedes. Queremos que sepan que no está solos, que hay muchas personas que siempre las apoyarán y lucharán por ustedes y que vendrán tiempos mejores”, expresaron en el comunicado.

Algunos de los dichos de JK Rowling sobre la comunidad trans que despertaron polémica (Twitter)

The Blair Partnership le dijo a The Guardian: “Estamos decepcionados por la decisión que cuatro clientes han tomado para separarse de la agencia. Para reiterar, creemos en la libertad de expresión para todos; estos clientes han decidido irse porque no cumplimos con sus demandas para ser reeducados a su punto de vista. Respetamos su derecho a perseguir lo que sienten que es el curso de acción correcto”.

El caso Rowling parece ir en un in crescendo tras los dichos de la mega bestseller en redes sociales a principios de mes, cuando en uno de estos mensajes criticó la frase “personas que menstrúan”, un comentario que muchos consideraron desdeñosa a las personas transgénero que menstrúan sin identificarse como mujeres, incluidos los hombres transgénero y las personas que no son binarias.

Luego, la autora de la saga del mago, compartió una carta abierta en su sitio web, buscando aclarar su punto de vista, pero las críticas siguieron llegando, incluso de parte de varios de los actores que llevaron sus libros al cine, como Daniel Radcliffe, Emma Watson y Evanna Lynch.

