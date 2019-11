La religión es acaso la división más destacada entre el ex territorio federal que en el ex socialista. Seis de cada 10 occidentales dicen que la religión es importante en sus vidas, mientras que al otro lado de la antigua frontera la misma cantidad dice lo contrario: que que religión no es muy importante o no es en absoluto importante. También así de profunda es la diferencia a la hora de hablar de Dios: 72% de los ex ciudadanos de la RDA no le otorga un papel importante en su vida y el 56% de los occidentales dijeron que sí.