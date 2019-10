La enmienda de Letwin pospone la ratificación definitiva del acuerdo del “brexit” hasta que la legislación que debe implementarlo sea aprobada, lo que obliga a Johnson a solicitar un retraso más allá de finales de este octubre. Sin embargo, Johnson aseguró que no tiene intención de negociar con Bruselas una prórroga del “brexit” más allá del 31 de octubre."No negociaré un retraso con la Unión Europea, ni la ley me obliga a hacerlo", declaró Johnson en el Parlamento, a pesar de que los diputados han aprobado una enmienda que le emplaza a solicitar una extensión.