“Les doy un consejo a todos en este día lluvioso: los roedores y los vehículos no deben mezclarse”, escribió Chris Persic en su cuenta personal de Facebook, donde compartió los detalles sobre la invasión de ardillas en el auto familiar. “Mi esposa me llamó desde Northland Library y me dijo que el carro olía como si se estuviera quemando, además de hacer ruidos extraños. Le dije que se detuviera y levantara el capó, y estas son las imágenes que me envió”, añadió.