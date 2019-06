De hecho, el Daily informó que era imposible confirmar el supuesto uso de metanfetamina del animal: los oficiales no encontraron ninguna droga en su jaula y no había manera de probar con seguridad su consumo de metanfetamina. Pero debido a que es ilegal tener una ardilla como mascota en Alabama, no podían simplemente dejarla allí. La criatura parecía saludable y no estaba demacrada, por lo que la policía la liberó en una zona boscosa cercana.