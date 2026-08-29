Xi Jinping amplía la purga de generales de alto rango en China

Zhang Youxia (delante), recién elegido vicepresidente de la Comisión Militar Central de la República Popular China, presta juramento junto a los miembros de la Comisión Militar Central, durante la cuarta sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional (APN) celebrada en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, en 2023 (GREG BAKER/Pool via REUTERS)

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Pekín amplió esta semana su purga de líderes militares de alto rango, destituyendo a más generales en la última etapa de una reorganización que ha removido a decenas de altos mandos militares desde 2022, poniendo en tela de juicio la preparación para el combate mientras el presidente Xi Jinping busca proyectar poder en el Indo-Pacífico.

El viernes, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional —el principal órgano de toma de decisiones de la legislatura china— votó para destituir a Zhang Youxia y Liu Zhenli de sus cargos en la Comisión Militar Central (CMC) del Estado, un órgano de siete miembros que es la máxima instancia de decisión militar del país.

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Ambos generales de cuatro estrellas ya estaban bajo investigación desde enero, por lo que la decisión del viernes fue en gran parte ceremonial. Pero en una serie de votaciones separadas esta semana, la dirigencia de Pekín también destituyó a oficiales de menor rango y retirados, cuyas investigaciones no habían sido tan ampliamente comunicadas.

Zhao Zongqi, un general retirado de cuatro estrellas que supervisó el Comando del Teatro Occidental de China, fue despojado de su membresía en el principal órgano asesor político del país. Zhao, el comandante de mayor rango de las tropas chinas durante los enfrentamientos fronterizos entre China e India en 2020, es uno de los pocos generales chinos con experiencia en combate.

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El último capítulo de la purga parece estar dirigido a oficiales afiliados a líderes previamente destituidos, como Zhang Youxia, según Dennis Wilder, exanalista principal sobre China de la CIA. “Xi no solo se deshace de los generales de más alto rango que considera desleales, sino también de sus subordinados. Es probable que esto continúe hasta que Xi considere que ha eliminado por completo la influencia de Zhang Youxia dentro del ejército”.

Por separado, Zhong Shaojun, un confidente y asistente de Xi, que en su momento fue encargado de supervisar la corrupción en la CMC, también fue destituido esta semana de su cargo en la legislatura china. Zhong desapareció de la escena pública el otoño pasado en medio de rumores de que había perdido el favor de Xi.

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La destitución de Zhong fue una “sorpresa”, dijo Wilder. Pero “encaja en el patrón de Xi de purgar a subordinados aparentemente leales”.

Xi Jinping recrudece la purga militar en China (REUTERS/Florence Lo)

La lucha contra la corrupción en el Ejército Popular de Liberación (EPL) podría explicar algunas de las nuevas destituciones, indicó Victor Shih, profesor de política china en la Universidad de California en San Diego, señalando que cada año pasan por la CMC “cientos de miles de millones de dólares” en adquisiciones, lo que crea amplias oportunidades para el soborno.

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“Creo que la tentación fue simplemente demasiado para Zhong Shaojun, aunque su trabajo era ser los ojos y oídos de Xi Jinping”, declaró Shih.

La caída en enero de Zhang Youxia, el segundo al mando del ejército chino bajo Xi, fue un momento especialmente impactante de agitación dada su alta jerarquía, su rara experiencia de combate en la guerra sino-vietnamita de 1979 y su larga relación personal con Xi.

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Las votaciones —sumadas a purgas anteriores— dejan ahora a la Comisión Militar Central con solo dos miembros: el propio Xi y su adjunto, Zhang Shengmin.

El vaciamiento por parte de Xi de la cúpula militar ocurre justo cuando el líder chino impulsa una rápida modernización del EPL, en parte para cumplir con su declarado objetivo de estar listo para invadir Taiwán en 2027.

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“A corto plazo, esto probablemente limitará los preparativos del EPL para un conflicto de gran envergadura”, afirmó Zack Cooper, investigador principal del American Enterprise Institute, un centro de estudios en Washington especializado en la competencia entre Estados Unidos y China.

Bajo el sistema “partido-Estado” de China, el Partido Comunista Chino y el Estado chino mantienen comisiones militares centrales separadas, aunque en la práctica los órganos paralelos suelen funcionar como una sola estructura.

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Las destituciones del viernes despojaron a los dos generales de sus cargos en la CMC del Estado, pero no en la versión de la misma comisión correspondiente al Partido.

© 2026, The Washington Post.