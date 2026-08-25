Polémica en una votación de la Fórmula 1 que ganó Franco Colapinto: por qué el premio se lo dieron a otro piloto

Después que en la votación el triunfador había sido Colapinto, la categoría le otorgó el premio al neerlandés.

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En medio de la polémica que se generó en la Fórmula 1 por las sanciones que le aplicaron los comisarios deportivos a Franco Colapinto durante la carrera principal del Gran Premio de los Países Bajos en medio del fuerte accidente de Max Verstappen, una noticia llamó la atención de los fanáticos del piloto argentino. A principios de mes, el número 43 de Alpine fue el más votado en la encuesta sobre el mejor sobrepaso del mes de julio por un amplio margen. Pero causó sorpresa que la categoría le entregó el premio al tetracampeón mundial en el circuito de Zandvoort.

Según la votación oficial difundida por la Fórmula 1, y que se puede ver en el gráfico, el argentino reunió 56% de las preferencias y superó con amplitud al resto de las acciones nominadas. El resultado se conoció el miércoles 5 de agosto, una vez cerrada la compulsa en el sitio oficial de la Máxima. Colapinto ganó el premio gracias a su doble adelantamiento sobre Pierre Gasly y Liam Lawson en el Gran Premio de Bélgica, una maniobra que le dio el último puesto de puntos y que fue elegida por los fanáticos en plena pausa de verano de la categoría.

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El segundo lugar fue para Verstappen por su sobrepaso sobre Lewis Hamilton en el GP de Hungría con 37% de los votos. Más atrás quedaron Lawson, por un adelantamiento sobre Oscar Piastri y Arvid Lindblad en Silverstone, y Hamilton, por una maniobra sobre el propio Lindblad en Hungaroring, ambos con 3%. Otra acción del neerlandés sobre Isack Hadjar en Silverstone recibió sólo un por ciento.

La votación para el sobrepaso del mes de julio en la F1 quee ganó Colapinto (F1)

Hay que recordar que la maniobra más votada ocurrió en la vuelta 31 de las 44 disputadas en Spa-Francorchamps. Colapinto, con su Alpine A526, circulaba en la 12° posición cuando detectó por delante a Gasly y a Lawson en plena pelea tras la secuencia de Eau-Rouge. El piloto de 23 años aprovechó la succión generada por el auto que llevaba adelante y el despliegue de energía eléctrica que había reservado durante varias vueltas. Con esa diferencia de velocidad, se lanzó por el sector interno y concretó el doble sobrepaso antes de la chicana, con los tres monoplazas casi en paralelo en el tramo más veloz del circuito.

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Cuando todos esperaban el anuncio de la F1, un video de Verstappen junto a su compañero Lawson de Red Bull (reemplazó a Hadjar, que no corrió por una lesión en la muñeca), sorprendió a los fanáticos del oriundo de Pilar, ya que en la pantalla gigante del Fan Zone le mostraron a Super Max que había sido el ganador del “Overtake of the Month” en la web. “¿Te acuerdas de esto?”, le preguntó la presentadora en el escenario al múltiple campeón del mundo, a lo que el piloto de Red Bull respondió: “¡Sí, Liam también!”, dijo entre risas. “¡Tenía un asiento en primera fila!“, acotó el nacido en Nueva Zelanda.

Otra toma del doble sobrepaso de Franco Colapinto ante Pierre Gasly y Liam Lawson en el Gran Premio de Bélgica

Acto seguido, una publicación en el sitio oficial de la Máxima lo confirmó. “Otorgado por votación de los aficionados y un panel de expertos, celebra a los pilotos de Fórmula 1 que se atreven a realizar las maniobras de adelantamiento más desafiantes y valientes durante una carrera. El ganador de julio es el piloto de Red Bull Racing, Max Verstappen”, indica el encabezado del espacio que tiene el galardón en la página de la F1.

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“Presentado en 2023 y otorgado por los aficionados y un panel de expertos, el premio al Adelantamiento del Mes celebra a los pilotos que se atreven a realizar las maniobras de adelantamiento más desafiantes y valientes durante una carrera. Los aficionados pueden elegir entre una selección de las mejores jugadas en pista cada mes de la temporada y votar por su adelantamiento favorito a través del sitio web de la F1. El piloto ganador recibirá el premio al Adelantamiento del Mes en el próximo evento de F1, en el Foro de Aficionados. Al final de la temporada, todos los ganadores se enfrentarán entre sí mientras los aficionados votan para decidir la maniobra definitiva en pista de la temporada y coronar al ganador del Adelantamiento del Año 2026. Los aficionados pueden visitar F1.com durante toda la temporada y estar al tanto de los ganadores mensuales”, cita la categoría.

Como se puede ver, en ninguno de los apartados específica el impacto en la votación que tiene el “panel de expertos”, pero lo que se entiende es que ellos serían los encargados de elegir las maniobras para que luego el público se encargue de votar según su acción de preferencia. Además, no se aclara quiénes son los “expertos” que participan de la votación.

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De esta manera, más allá de la amplia votación de los aficionados en favor de la maniobra de Colapinto, Franco no pudo quedarse con el premio y fue Verstappen, en su país, el que celebró antes de abandonar tras el primer giro por un accidente que no lo dejó despedirse del trazado neerlandés en la pista.