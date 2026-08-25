El refugio elegido por Liz Solari y Máximo Mazzocco para reconectar cuerpo y mente en el Caribe

Los días de descanso de Liz Solari y Máximo Mazzocco en República Dominicana, se transformaron en una muestra detallada de actividades de relax, exploración y conexión con la naturaleza. La pareja documentó su viaje, mostrando tanto paisajes impactantes como momentos que reflejan una filosofía personal centrada en el bienestar, la espiritualidad y el contacto con el entorno natural.
El destino elegido fue Samaná, una región que combina playas de arena dorada, aguas cristalinas y una densa vegetación tropical. En este escenario, la modelo y el ambientalista buscaron alejarse de sus obligaciones laborales para sumergirse en una rutina de descanso que priorizaba el disfrute auténtico y la conexión con el entorno.
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La experiencia de relax comenzó en la playa, donde Liz caminó descalza por la arena, rodeada de palmeras y con vistas al océano turquesa. La imagen de Solari avanzando hacia el mar, con un sombrero rojo y prendas livianas, simboliza el tono descontracturado de la estadía. El alojamiento, emplazado en primera línea de playa, ofreció acceso directo a reposeras y sombrillas, lo que facilitó jornadas de sol y baños de mar en un ambiente apacible y reservado.
Durante su estadía, la pareja alternó momentos de ocio en la piscina del resort, donde Liz se mostró disfrutando del agua al atardecer, con los brazos extendidos hacia el horizonte de palmeras.
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El itinerario incluyó diversas actividades físicas y recreativas, siempre en sintonía con la filosofía de vida de ambos. La exploración de cascadas fue uno de los momentos centrales: se los ve acercándose a un salto de agua rodeado de vegetación, contemplando la caída desde la base y finalmente sumergiéndose en las aguas transparentes.
La visita a la cascada no solo implicó la contemplación, sino también el disfrute pleno del entorno natural. El agua clara y la vegetación frondosa enmarcaron una experiencia que se alinea con la búsqueda de bienestar físico y descanso mental que ambos priorizan en su vida cotidiana.
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Además del contacto con el agua, la pareja practicó deportes y actividades recreativas. Se documenta a Liz realizando boxeo junto a un instructor, en una plataforma de madera rodeada de palmeras y césped. También se los observa en un circuito de tirolesa, donde la modelo avanza sobre la selva con casco y arnés, guiada por personal local, mostrando su disposición a experimentar sensaciones nuevas y desafiantes.
El kayak en el mar fue otra de las actividades elegidas. Ella aparece recostada en una embarcación roja, vestida con chaleco salvavidas y sombrero, flotando sobre el agua transparente con los brazos abiertos. Esta imagen transmite el espíritu de relax y libertad que buscaban en el viaje, combinando ejercicio suave y contacto directo con el entorno natural.
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La caminata por la playa completó el repertorio de actividades. Las sombras de la pareja proyectadas sobre la arena ilustraron la complicidad y el tiempo compartido en un entorno sereno, sin distracciones ni multitudes.
El viaje refleja una transformación en la forma de vivir y disfrutar el tiempo libre. Ambos eligieron actividades y destinos que les permitieran fortalecer su vínculo con la naturaleza, alejándose de rutinas urbanas y priorizando la calma del entorno. La preferencia por el contacto directo con los elementos naturales, el mar, la vegetación y los espacios abiertos es un sello de esta etapa.
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La espiritualidad se manifiesta en gestos y actitudes: la contemplación silenciosa ante la cascada, el goce del atardecer en la piscina y la presencia consciente en cada experiencia. Liz, con una flor roja en la oreja y el cabello húmedo tras un baño, encarna esta búsqueda de autenticidad y armonía con el ambiente.
Esta aproximación no se limita al descanso, sino que impregna cada decisión del viaje. La elección del destino, las actividades seleccionadas y la forma de documentar la experiencia muestran un compromiso con una filosofía de vida que prioriza el bienestar integral y la conexión espiritual con la naturaleza.
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