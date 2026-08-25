Economía
Agregar Infobae enGoogle

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 25 de agosto

El billete al público es ofrecido a $1.530 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. El blue alcanza los $1.565

Guardar
13:05 hsHoy

¿A cuánto se paga el dólar en bancos?

El dólar al público también negoció al alza: en elBanco Nación ganó 15 pesos o 1%, a $1.530 para la venta, un récord nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.527,33 ara la venta y $1.475,74 para la compra.

13:04 hsHoy

El crédito en dólares aumentó 600% en la era Milei y el Gobierno busca impulsarlo para reactivar la economía

En diciembre de 2023 eran de USD 3.400 millones y a julio pasado ya sumaron más de USD 24.000 millones. Lo que esperan en el Banco Central con la flexibilización y la apuesta a Inocencia Fiscal II

El Gobierno busca impulsar el crecimiento de los préstamos en dólares mediante la flexibilización para empresas. (EFE/ André Coelho)
El Gobierno busca impulsar el crecimiento de los préstamos en dólares mediante la flexibilización para empresas. (EFE/ André Coelho)

En las últimas semanas, el Gobierno flexibilizó los créditos en dólares para las empresas y ahora los bancos podrán prestar hasta un 15% de sus depósitos en moneda extranjera. Si bien el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sostuvo que no hay que esperar un “boom” con está medida, en el transcurso del mandato de Javier Milei, los préstamos en moneda extranjera al sector privado aumentó cerca de un 600 por ciento, mientras que los depósitos en billete norteamericano crecieron diez veces más que en pesos.

Leer la nota completa
13:03 hsHoy

El BCRA compró USD 11 millones en el mercado

El Banco Central compró este lunes USD 11 millones en el mercado spot, el 2,1% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 121 millones, a USD 50.776 millones, gracias a una suba de 0,6% para el oro, otra vez sobre USD 4.700 la onza.

13:03 hsHoy

El blue, a 1.565 pesos

La cotización informal del dólar sumó el lunes 15 pesos o 1% este lunes, a $1.565 para la venta. El dólar blue anotó un récord nominal de $1.570 en las ruedas del 28 y 29 de julio últimos.

13:03 hsHoy

El Gobierno permitió que el dólar mayorista supere los $1.500 por primera vez

El tipo de cambio oficial alcanzó los $1.510, mientras que al público avanzó a $1.530 para la venta en el Banco Nación, también un récord

El dólar mayorista sube 1,7% en agosto y se aproxima a la tasa mensual de inflación.
El dólar mayorista sube 1,7% en agosto y se aproxima a la tasa mensual de inflación.

El dólar mayorista subió once pesos o 0,7% este lunes a $1.510, un máximo nominal para esta cotización, en una rueda con USD 535,8 millones operados en el segmento de contado.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticiasdólar blue

Últimas noticias

El Gobierno avanzó en la implementación del RIMI: cómo se registrarán los proyectos para recibir beneficios tributarios

El organismo creó el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), una plataforma digital para inscribir proyectos de medianas inversiones y gestionar los incentivos

El Gobierno avanzó en la implementación del RIMI: cómo se registrarán los proyectos para recibir beneficios tributarios

ARCA volvió a hacer cambios en Ganancias: cuál es la nueva fecha límite para presentar la declaración jurada

El organismo de recaudación tributaria extendió el plazo para cumplir con el trámite para el pago del año fiscal 2025. También se prorrogó el pago del primer anticipo correspondiente a este año

ARCA volvió a hacer cambios en Ganancias: cuál es la nueva fecha límite para presentar la declaración jurada

El crédito en dólares aumentó 600% en la era Milei y el Gobierno busca impulsarlo para reactivar la economía

En diciembre de 2023 eran de USD 3.400 millones y a julio pasado ya sumaron más de USD 24.000 millones. Lo que esperan en el Banco Central con la flexibilización y la apuesta a Inocencia Fiscal II

El crédito en dólares aumentó 600% en la era Milei y el Gobierno busca impulsarlo para reactivar la economía

Las importaciones vía courier llegaron a USD 751 millones en los primeros 7 meses del año y se acercan al total de 2025

Las compras internacionales siguen ganando terreno, aunque en julio presentaron una leve desaceleración

Las importaciones vía courier llegaron a USD 751 millones en los primeros 7 meses del año y se acercan al total de 2025

Crecer haciendo crecer a la Argentina

Según un estudio privado, uno de cada 310 argentinos trabaja de manera directa o indirecta en el ecosistema productivo vinculado a la compañía en el país

Crecer haciendo crecer a la Argentina

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Te pueden embargar el sueldo por una deuda de tarjeta o billeteras virtuales? Qué dice la ley y qué recomiendan los expertos

¿Te pueden embargar el sueldo por una deuda de tarjeta o billeteras virtuales? Qué dice la ley y qué recomiendan los expertos

Encontraron muerto a un femicida en una prisión de Salta: qué determinó la autopsia

El refugio elegido por Liz Solari y Máximo Mazzocco para reconectar cuerpo y mente en el Caribe

Colegiales: una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en el Metrobús de avenida Cabildo

Ignacio Torres confirmó que desdoblará las elecciones: “Nosotros en Chubut vamos a discutir Chubut”

INFOBAE AMÉRICA

Cuatro adolescentes robaron una camioneta de lujo, huyeron en contramano y causaron la muerte de una pareja en Nueva Jersey

Cuatro adolescentes robaron una camioneta de lujo, huyeron en contramano y causaron la muerte de una pareja en Nueva Jersey

Taylor Swift reveló que a los 22 años pensaba que su carrera había terminado: “Estoy acabada”

Tras haber sido destronada por comentarios racistas, Miss North Carolina USA demanda al certamen por difamación

Récord global en los océanos: la temperatura media alcanza su máximo histórico en plena intensificación del fenómeno de El Niño

Las últimas horas de vida de Hayden Panettiere según su madre y las dudas sobre la versión de Brian Hickerson

DEPORTES

Boca Juniors confirmó otras dos salidas y firmó el mayor éxodo de futbolistas de la era Riquelme en este mercado

Boca Juniors confirmó otras dos salidas y firmó el mayor éxodo de futbolistas de la era Riquelme en este mercado

Javier Frana anunció a los convocados de Argentina para enfrentar a Turquía en Neuquén por la Copa Davis: por qué no citó a Horacio Zeballos

El equipo no llevó arquero suplente, un defensor tuvo que atajar 37 minutos tras la lesión del titular y fue la figura del partido en Inglaterra

Polémica en una votación de la Fórmula 1 que ganó Franco Colapinto: por qué el premio se lo dieron a otro piloto

Piden declarar de "alto riesgo" los partidos de la Premier League a causa del racismo