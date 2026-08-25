Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 25 de agosto

¿A cuánto se paga el dólar en bancos?
El dólar al público también negoció al alza: en elBanco Nación ganó 15 pesos o 1%, a $1.530 para la venta, un récord nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.527,33 ara la venta y $1.475,74 para la compra.
En las últimas semanas, el Gobierno flexibilizó los créditos en dólares para las empresas y ahora los bancos podrán prestar hasta un 15% de sus depósitos en moneda extranjera. Si bien el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sostuvo que no hay que esperar un “boom” con está medida, en el transcurso del mandato de Javier Milei, los préstamos en moneda extranjera al sector privado aumentó cerca de un 600 por ciento, mientras que los depósitos en billete norteamericano crecieron diez veces más que en pesos.
El BCRA compró USD 11 millones en el mercado
El Banco Central compró este lunes USD 11 millones en el mercado spot, el 2,1% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 121 millones, a USD 50.776 millones, gracias a una suba de 0,6% para el oro, otra vez sobre USD 4.700 la onza.
El blue, a 1.565 pesos
La cotización informal del dólar sumó el lunes 15 pesos o 1% este lunes, a $1.565 para la venta. El dólar blue anotó un récord nominal de $1.570 en las ruedas del 28 y 29 de julio últimos.
El dólar mayorista subió once pesos o 0,7% este lunes a $1.510, un máximo nominal para esta cotización, en una rueda con USD 535,8 millones operados en el segmento de contado.