Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 25 de agosto

El crédito en dólares aumentó 600% en la era Milei y el Gobierno busca impulsarlo para reactivar la economía En diciembre de 2023 eran de USD 3.400 millones y a julio pasado ya sumaron más de USD 24.000 millones. Lo que esperan en el Banco Central con la flexibilización y la apuesta a Inocencia Fiscal II

El Gobierno busca impulsar el crecimiento de los préstamos en dólares mediante la flexibilización para empresas. (EFE/ André Coelho)

En las últimas semanas, el Gobierno flexibilizó los créditos en dólares para las empresas y ahora los bancos podrán prestar hasta un 15% de sus depósitos en moneda extranjera. Si bien el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sostuvo que no hay que esperar un “boom” con está medida, en el transcurso del mandato de Javier Milei, los préstamos en moneda extranjera al sector privado aumentó cerca de un 600 por ciento, mientras que los depósitos en billete norteamericano crecieron diez veces más que en pesos.