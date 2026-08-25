Boca Juniors confirmó otras dos salidas y firmó el mayor éxodo de futbolistas de la era Riquelme en este mercado

Boca ya descartó a once futbolistas que rescindieron, fueron transferidos y se marcharon a préstamo

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Desde que Juan Román Riquelme se hizo cargo del departamento de fútbol de Boca a principios de 2020, antes como vice de Jorge Ameal y desde fines de 2023 como presidente de la institución, se registraron muchas salidas a lo largo de los mercados de pases. Las más numerosas fueron a mediados de cada año, respondiendo a los movimientos que se generan en las ligas más importantes de Europa. Con 11 bajas en la actual ventana invernal, este es el mayor éxodo de jugadores de su gestión. Y la nómina podría ampliarse en breve.

El Xeneize acaba de confirmar las bajas de Marcelo Weigandt (préstamo por un año con opción de compra obligatoria según objetivos a cumplir) y Mauricio Benítez (transferencia al Royal Antwerp de Bélgica, donde ya había estado a préstamo el último año y medio). Ninguno de los dos jugadores iban a ser tenidos en cuenta por el Vasco Arruabarrena, al igual que otros que ya se despidieron y otros que permanecen en la entidad y están próximos a cruzar la puerta de salida.

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Rescindieron sus vínculos Ander Herrera, Nicolás Orsini y Edinson Cavani, mientras que Marcelo Saracchi fue vendido al Houston Dynamo de la MLS. En tanto, varios juveniles fueron a buscar suerte y sumar experiencia al exterior, como los casos de Santiago Zampieri, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini, quienes ya se entrenaban con el plantel profesional y tienen contrato vigente. Por otra parte, experimentados como Agustín Martegani (a Independiente Medellín) y Lucas Janson (Gimnasia La Plata) se alejaron en busca de relanzar sus carreras. Y todavía están pendientes las salidas de Juan Barinaga (iría a Racing), Williams Alarcón (Atlanta United) y Exequiel Zeballos (sería transferido a Europa).

Hasta ahora, el mayor número de salidas en un mercado se había registrado en junio de 2023, cuando se efectuaron nueve bajas: Agustín Rossi, Agustín Sández, Alan Varela, Esteban Rolón, Agustín Almendra, Martín Payero, Óscar Romero, Luis Vázquez y Nicolás Orsini (sin contar el gris contractual de Sebastián Villa, que rompió unilateralmente su vínculo en ese último semestre del año). En junio de 2021 (ocho en total) y junio de 2022 (siete) se habían dado los otros mercados cuantiosos respecto a partidas.

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Dentro del análisis no se consideró el retiro de Carlos Tevez (a mediados de 2021) ni tampoco los préstamos y salidas de juveniles que no eran considerados en el plantel profesional o tenían un considerable número de minutos o partidos en primera.

Todas las salidas en los mercados de pases de Boca durante la era Riquelme:

Riquelme hizo limpieza profunda en Boca Juniors en este mercado de pases (REUTERS/Agustin Marcarian)

Enero 2020 (3): Paolo Goltz, Kevin Mac Allister, Daniele De Rossi y Alexis Mac Allister

Junio 2020 (8): Marcos Díaz, Junior Alonso, Marcelo Weigandt, Nahuel Molina, Sebastián Pérez, Iván Marcone, Bebelo Reynoso y Jan Hurtado

Enero 2021 (3): Pol Fernández, Walter Bou y Wanchope Ábila

Junio 2021 (7): Esteban Andrada, Julio Buffarini, Emmanuel Mas, Nicolás Capaldo, Franco Soldano, Leonardo Jara y Mauro Zárate

Enero 2022 (2): Lisandro López y Edwin Cardona

Junio 2022 (5): Carlos Izquierdoz, Eros Mancuso, Jorman Campuzano, Cristian Pavón y Toto Salvio

Enero 2023 (1): Carlos Zambrano

Junio 2023 (9): Agustín Rossi, Agustín Sández, Alan Varela, Esteban Rolón, Agustín Almendra, Martín Payero, Óscar Romero, Luis Vázquez y Nicolás Orsini

Enero 2024 (5): Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Valentín Barco, Diego González y Aaron Molinas

Junio 2024 (6): Equi Fernández, Ezequiel Bullaude, Vicente Taborda, Norberto Briasco, Luca Langoni y Darío Benedetto

Enero 2025 (6): Aaron Anselmino, Nicolás Valentini, Gary Medel, Pol Fernández, Juan Ramírez y Cristian Medina

Junio 2025 (3): Marcelo Saracchi, Marcos Rojo y Chiquito Romero

Enero 2026 (6): Frank Fabra, Cristian Lema, Ignacio Miramón, Luis Advíncula, Lucas Blondel y Brian Aguirre

Junio 2026 (13): Marcelo Weigandt, Marcelo Saracchi, Santiago Zampieri, Mauricio Benítez, Ander Herrera, Agustín Martegani, Lucas Janson, Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini, Nicolás Orsini y Edinson Cavani (Juan Barinaga y Exequiel Zeballos)

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