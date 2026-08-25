Trump dijo que Irán no le paga a sus militares y que asesina a manifestantes: “Crisis humanitaria de proporciones épicas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con líderes tecnológicos en la Casa Blanca, el 19 de agosto (AP Foto/Jacquelyn Martin)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes poner fin a las ejecuciones en Irán de personas vinculadas a las manifestaciones de principios de año, previas al estallido de la guerra entre ambos países.

“La fallida república islámica de Irán no le paga a muchos de sus militares, mientras que asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca. Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mensaje publicado por Trump en Truth Social (Captura de pantalla)

No queda claro de inmediato qué nueva información motivó el mensaje del mandatario, aunque desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, se registró un aumento constante en la cantidad de ejecuciones.

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Protestas que derivaron en una dura represión

Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra ocurrieron unas semanas después de la violenta represión de protestas masivas en Irán.

Las manifestaciones habían comenzado a fines de diciembre por el alto costo de vida, pero en pocos días derivaron en protestas antigubernamentales. Las autoridades iraníes informaron más de 3.000 muertes, aunque atribuyeron la violencia a “actos terroristas” orquestados por Estados Unidos e Israel. Organismos de derechos humanos con sede en el exterior registraron una cifra de víctimas mucho mayor y sostuvieron que las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes.

Un video que amenaza a Barron Trump

Barron Trump, hijo menor de Donald Trump, en la ceremonia de asunción presidencial en Washington, en enero de 2025 (AP Foto/Evan Vucci)

El reclamo de Trump se conoció el mismo día en que el Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que está al tanto de un video difundido por medios estatales iraníes que parece amenazar la vida de Barron Trump, el hijo menor del presidente.

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“El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección”, declaró el portavoz del organismo, Nate Herring, quien agregó: “Por razones de seguridad operativa, no comentamos asuntos de inteligencia de protección”.

Desde el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, a manos de Estados Unidos al inicio de la guerra, medios iraníes difundieron en reiteradas ocasiones contenido que amenaza al presidente estadounidense y a su familia.

Un frente que se suma a la ofensiva diplomática y económica en curso

Una pancarta con la imagen de Donald Trump junto a un sistema de misiles iraní, en la plaza Azadi de Teherán, el 30 de julio (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El mensaje de Trump se da en un momento de múltiples frentes abiertos entre Washington y Teherán. El lunes, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra casi 60 entidades vinculadas a Irán, varias de ellas con sede en China, aunque por el momento evitó imponer sanciones secundarias a países que comercian con Teherán. La cancillería china advirtió que sigue de cerca esos planes y remarcó que la cooperación entre ambos países “no debería ser interrumpida ni socavada”, ya que se ajusta al derecho internacional, según señaló el vocero Lin Jian. China es uno de los principales socios comerciales de Irán y compra la mayor parte de sus exportaciones petroleras.

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En el plano diplomático, mientras el presidente reclamaba el fin de las ejecuciones, una delegación paquistaní encabezada por el jefe del Ejército, mariscal de campo Asim Munir, partía de Teherán tras concluir una serie de reuniones con el presidente iraní y otros altos funcionarios, orientadas a reabrir el estrecho de Ormuz y reactivar las negociaciones para poner fin al conflicto. El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, calificó el encuentro con el presidente Masoud Pezeshkian como “muy positivo y productivo”.

En paralelo, un petrolero fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán, en el estrecho de Ormuz, lo que dejó su motor inhabilitado, aunque toda la tripulación resultó ilesa, según informó el organismo británico UK Maritime Trade Organisation.

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