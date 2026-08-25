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Infobae dejará de usar Comscore como métrica de audiencia

La decisión se da en medio de un plan de reestructuración global de empresa medidora que busca recortar costos y reducir personal, con efectos en su operación internacional

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Infobae retirará el tag de medición de Comscore de su sitio web a partir del 1 de septiembre de 2026. La decisión se produce en medio de fuertes cambios internos en la medidora, que semanas atrás presentó un plan de reestructuración orientado a reducir su estructura de costos y su presencia comercial fuera de los Estados Unidos.

Ese contexto fue determinante para que Infobae decidiera discontinuar el uso de Comscore como proveedor de medición de audiencias. Más allá de esta salida, el sitio de noticias en español más leído del mundo trabaja con diversas compañías de analítica para el seguimiento del tráfico en sus distintas operaciones, por lo tanto seguirá garantizando métricas de calidad a su audiencia y clientes.

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Respecto a los cambios en Comscore, el CEO de la empresa, Matt McLaughlin fue el encargado de anunciar las medidas el 11 de agosto último. Sostuvo que la compañía cuenta con activos valiosos y relaciones comerciales de larga data, pero que carece de la organización y el foco necesarios para aprovechar ese potencial.

Fuentes de la industria señalaron en las últimas semanas que este reordenamiento de prioridades tuvo un fuerte impacto en los equipos y el soporte que Comscore ofrecía en distintos mercados fuera de Estados Unidos, entre ellos España y América Latina.

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Foto: Adrián Escandar.

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