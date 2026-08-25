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Piden declarar de "alto riesgo" los partidos de la Premier League a causa del racismo

Un relevamiento sobre el Mundial 2026 detectó miles de mensajes discriminatorios dirigidos a integrantes de la selección inglesa, lo que activó un reclamo ante autoridades británicas y reguladores

Organizaciones pidieron declarar de alto riesgo los partidos de la Premier League por el racismo en redes sociales durante eventos deportivos (REUTERS/Hannah Mckay)
Organizaciones pidieron declarar de alto riesgo los partidos de la Premier League por el racismo en redes sociales durante eventos deportivos (REUTERS/Hannah Mckay)
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Durante el Mundial 2026, en el Reino Unido volvió el debate sobre el papel de las plataformas digitales y hasta dónde debe llegar la regulación en el fútbol profesional, porque más de 5.500 mensajes racistas explícitos fueron dirigidos a jugadores de Inglaterra. En ese contexto, organizaciones de campaña pidieron que los partidos de la Premier League sean clasificados como eventos de alto riesgo y que, por eso, se apliquen controles especiales previos, en el transcurso y al finalizar cada jornada.

De acuerdo con un reporte de FourFourTwo, la organización HOPE not hate sostuvo que la magnitud de los ataques expuso un patrón repetido de hostigamiento racial contra futbolistas de la selección inglesa. El planteo reclama al gobierno británico y al regulador Ofcom medidas para reducir la difusión masiva de mensajes de odio en redes sociales durante eventos deportivos de alta exposición.

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Los detalles del estudio

La investigación analizó 300.000 publicaciones en X vinculadas con la participación de Inglaterra en el Mundial 2026. Dentro de esa muestra, los investigadores identificaron más de 5.500 mensajes con contenido racial explícito dirigidos a integrantes del plantel. El estudio también registró que los insultos raciales representaron entre 1% y 2% de las publicaciones relevadas durante el torneo.

Ese porcentaje aumentó en los días de partido, cuando el volumen de contenidos abusivos trepó hasta un rango de 4% a 5% del total de los mensajes monitoreados. El salto más marcado apareció tras la derrota de Inglaterra ante Argentina en semifinales, instancia que, según el relevamiento, concentró una nueva escalada de ataques en línea.

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El informe señaló además que la hostilidad no se distribuyó de manera uniforme entre todos los futbolistas. Jude Bellingham recibió el mayor volumen total de mensajes racistas, mientras que Kobbie Mainoo y Bukayo Saka quedaron entre los jugadores con la proporción más alta de abuso racial en relación con el número total de menciones. El defensor Djed Spence también fue blanco de mensajes de carácter islamófobo.

Los investigadores describieron un mecanismo de propagación basado en cuentas virales y perfiles de alta visibilidad. Parte del flujo de mensajes de odio no fue espontáneo ni aislado, sino impulsado por actores que amplificaron publicaciones y promovieron confrontación y acoso masivo.

La derrota de Inglaterra ante Argentina en semifinales concentró una nueva escalada de ataques racistas en línea (REUTERS/Dale Zanine)
La derrota de Inglaterra ante Argentina en semifinales concentró una nueva escalada de ataques racistas en línea (REUTERS/Dale Zanine)

Las plataformas, Ofcom y el gobierno británico en el foco del reclamo

Para HOPE not hate, las respuestas habituales de las redes sociales no alcanzan para contener el problema. La organización sostuvo que medidas como bloquear cuentas individuales o limitar el acceso a menores de 16 años no modifican el funcionamiento de fondo de los sistemas de recomendación, a los que responsabiliza por dar visibilidad a contenidos diseñados para generar reacción, tráfico y ganancias publicitarias.

Patrik Hermansson, investigador senior de HOPE not hate, afirmó que el fenómeno responde a un patrón reconocible y reiterado. “Nuestra investigación muestra que el odio dirigido contra futbolistas sigue un patrón claro y predecible”, señaló, de acuerdo con declaraciones recogidas por FourFourTwo. En la misma intervención, agregó que el foco suele recaer sobre jugadores concretos y que buena parte de la circulación del abuso parte de un número reducido de actores de alto perfil.

Hermansson afirmó al medio británico que las plataformas ya no pueden presentar estos episodios como imprevistos, pues el sistema digital y el alcance masivo de ciertos contenidos responden a incentivos de atención y viralidad.

La crítica también fue respaldada por Taylor Gese, del Future of Tech Institute, quien cuestionó la actuación de los reguladores. Según FourFourTwo, Gese consideró que las empresas tecnológicas no aplican herramientas de seguridad ya disponibles porque “la indignación genera interacción y el odio vende”. Esa observación reforzó el argumento central de las entidades que promueven una intervención más directa sobre las plataformas.

Piden tratar los partidos de la Premier como eventos de alto riesgo

La propuesta busca que los encuentros con mayor exposición pública activen mecanismos preventivos y exigencias adicionales para las compañías tecnológicas, con el objetivo de limitar la amplificación de mensajes racistas, discursos de odio y campañas coordinadas de hostigamiento.

El pedido incluye una intervención de Ofcom y del gobierno del Reino Unido para que la supervisión no quede reducida a respuestas posteriores a cada episodio.

Según detalló FourFourTwo, la demanda se orienta a que las autoridades exijan acciones previas y simultáneas a los partidos de gran impacto, bajo la premisa de que los picos de abuso pueden anticiparse a partir de antecedentes recientes y patrones de comportamiento ya identificados.

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