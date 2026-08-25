Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela alcanzó su mayor producción petrolera desde febrero de 2019

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Europa Press/Archivo)

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Venezuela produce actualmente 1,23 millones de barriles por día (bpd) de petróleo, su nivel más alto desde febrero de 2019, según anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez informó que el país ha suscrito cerca de 50 acuerdos para nuevas inversiones en más de 76 áreas productivas de hidrocarburos.

A pesar de la emergencia generada por los recientes terremotos, que dejaron al menos 6.509 muertos, la producción petrolera “no se detuvo”.

La mandataria destacó que Venezuela acumula 21 trimestres consecutivos de expansión económica, aunque reconoció que “aún falta mucho” para “recuperar una economía gravemente impactada por sanciones”.

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Rodríguez mencionó la recuperación de relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además del restablecimiento de vínculos diplomáticos, económicos y consulares con distintos países.

“Lo hacemos porque Venezuela necesita inversión, tecnología, financiamiento, mercados, cooperación, y nuestros compatriotas en el resto del mundo, la diáspora venezolana, necesita un país que pueda acompañarlos y prestarles sus servicios con normalidad”, afirmó.

En los últimos dos meses, la brecha entre el precio oficial del dólar y el libre disminuyó de casi 30 % a 12,3 %. Rodríguez explicó: “Detrás de ese número hay algo muy concreto, que una familia pueda organizar mejor sus gastos, que sus ingresos le rindan más, que un comerciante pueda fijar sus precios con mayor certeza y que una empresa pueda planificar e invertir”.

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Plataformas petroleras y bombas de extracción en el Lago de Maracaibo, en Cabimas, Venezuela, 26 de enero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

También indicó que las autoridades buscan “reducir la burocracia, simplificar trámites, ampliar los servicios digitales y evitar que una persona tenga que entregar varias veces documentos que el propio Estado ya tiene”.

“Queremos un Estado que resuelva, no que complique ni atropelle”, subrayó.

Rodríguez asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos en enero. Desde entonces, ha promovido la apertura a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en coordinación con Washington, que ha flexibilizado sus sanciones.

De acuerdo con datos oficiales, la producción petrolera venezolana creció un 29,8%, pasando de 924.000 bpd en enero a 1,2 millones en julio.

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En ese mismo mes, el Parlamento venezolano, bajo control del chavismo, aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos para estimular la inversión extranjera, medida que analistas consideran como el desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó recientemente que a Venezuela le “está yendo mejor que nunca con el petróleo” y que Estados Unidos está obteniendo una parte significativa del crudo, “como debe ser”.