“La noche del demonio” supera los 60 millones de dólares en su estreno mundial y confirma el poder del terror en taquilla

La noche del demonio: Fuera del más allá debutó el 21 de agosto de 2026 con una recaudación mundial de 60,1 millones de dólares en su primer fin de semana. (Bloomhouse Productions)

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La película La noche del demonio: Fuera del más allá debutó el 21 de agosto de 2026 con una recaudación mundial de 60,1 millones de dólares en su primer fin de semana, de acuerdo con los datos oficiales de Box Office Mojo. El estreno, bajo la distribución de Sony Pictures Releasing, se realizó de forma simultánea en Estados Unidos y más de 60 países, consolidando la presencia de la franquicia en el mercado internacional del cine de terror.

Según Box Office Mojo, la película obtuvo 25,1 millones de dólares en Estados Unidos, equivalente al 41,8% del total global, y 35 millones en mercados internacionales, lo que representa el 58,2% de la recaudación inicial. El lanzamiento en 3.303 salas estadounidenses permitió una cobertura nacional amplia, mientras que la respuesta en América Latina, Europa y Asia impulsó el desempeño internacional, según reportó Deadline.

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“La noche del demonio: Fuera del más allá” se inscribe en la tendencia de éxito sostenido que caracteriza a las producciones de terror con presupuestos controlados y distribución global. La saga, iniciada en 2010 por Blumhouse y Atomic Monster, ha logrado mantener el interés del público, adaptando sus estrategias a los cambios en la industria y en las preferencias de los espectadores, de acuerdo con análisis de la industria y reportes de medios como Yahoo! Movies y 20minutos.

¿Cuánto recaudó La noche del demonio: Fuera del más allá en su estreno global?

En su primer fin de semana, La noche del demonio: Fuera del más allá alcanzó una recaudación total de 60.106.020 dólares a nivel mundial, según Box Office Mojo. El filme se estrenó el 21 de agosto de 2026 y sumó 25.106.020 dólares en Estados Unidos y 35 millones fuera del país. El desempeño internacional fue clave para lograr este monto, con una distribución simultánea en mercados de alto consumo para el género de terror.

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De acuerdo con Deadline, la película se posicionó entre los principales estrenos de la cartelera global durante el fin de semana, ocupando los primeros lugares en países de América Latina, Europa y Asia. El resultado financiero refleja la capacidad de convocatoria internacional de la franquicia y la efectividad de la estrategia de lanzamiento de Sony Pictures.

La noche del demonio: Fuera del más allá sumó 25,1 millones de dólares en Estados Unidos y 35 millones en mercados internacionales, con el 58,2% del total fuera del país. (Captura de tráiler oficial)

¿Cómo fue el desempeño en la taquilla de Estados Unidos?

En Estados Unidos, La noche del demonio: Fuera del más allá recaudó 25.106.020 dólares durante su primer fin de semana, según Box Office Mojo. El estreno se realizó en 3.303 salas bajo clasificación PG-13, lo que facilitó el acceso de públicos adolescentes y adultos. La película se ubicó en el segundo puesto de la taquilla nacional, solo por detrás de “Spider-Man: Brand New Day”, que lideró con 39 millones de dólares.

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La cifra obtenida superó las estimaciones iniciales y permitió a Sony Pictures posicionarse como uno de los estudios con mayor presencia en la temporada de estrenos de agosto. De acuerdo con Deadline, el resultado nacional fue respaldado por una campaña de promoción dirigida a los segmentos que históricamente apoyan el género de terror.

¿En qué países fue más exitosa La noche del demonio: Fuera del más allá fuera de EE.UU.?

El desempeño internacional representó el 58,2% de la recaudación total de la película, con 35 millones de dólares generados fuera de Estados Unidos, según Box Office Mojo. México fue el mercado más destacado, con una recaudación de 4,2 millones de dólares en su primer fin de semana, seguido de Filipinas, donde la cinta alcanzó 4 millones y se posicionó entre los mayores estrenos de terror en la historia local.

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En España, la película recaudó 1.360.737 euros durante los primeros días, de acuerdo con cifras de Rentrak. Otras regiones con resultados sobresalientes incluyen Francia, Alemania, Italia, India y los Países Bajos, cada una con ingresos superiores al millón de dólares, según datos recogidos por Deadline y Box Office Mojo.

México fue el principal mercado internacional de La noche del demonio: Fuera del más allá con 4,2 millones de dólares, seguido por Filipinas con 4 millones en el primer fin de semana. (Captura de tráiler oficial)

¿Qué posición ocupó en el ranking global de estrenos?

Durante el fin de semana del 21 al 23 de agosto de 2026, La noche del demonio: Fuera del más allá se ubicó entre los tres estrenos más taquilleros del mundo, según Deadline y Yahoo! Movies. En Estados Unidos, solo fue superada por “Spider-Man: Brand New Day”. A nivel internacional, se mantuvo en los primeros lugares de la taquilla, particularmente en América Latina y Asia, donde el interés por el género de terror ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos años.

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En España, el filme se posicionó como la segunda película más vista del fin de semana, según datos de Rentrak informados por 20minutos. El resultado global confirma la relevancia de la franquicia y su capacidad para competir con otros grandes estrenos de la temporada.

¿Cuáles son los factores que explican el éxito de Fuera del más allá?

Varios factores contribuyeron al desempeño de La noche del demonio: Fuera del más allá en taquilla. Entre ellos se encuentran:

Estrategia de distribución simultánea en más de 60 países, según Box Office Mojo.

Promoción dirigida a públicos jóvenes y adultos, con campañas digitales y funciones especiales previas al estreno, de acuerdo con Deadline .

Aprovechamiento de la marca consolidada de la franquicia y la confianza del público en los productores Blumhouse y Atomic Monster.

Elección de mercados clave para el lanzamiento, como México, Filipinas y España, que históricamente han respondido favorablemente al género de terror.

La noche del demonio: Fuera del más allá quedó entre los tres estrenos más taquilleros del mundo y se mantuvo en los primeros lugares en América Latina, Europa y Asia. (Captura de video)

¿Cómo se compara con otros estrenos de terror recientes?

El resultado de 60,1 millones de dólares en su primer fin de semana coloca a La noche del demonio: Fuera del más allá entre los estrenos de terror más sólidos de 2026, según Deadline. La cifra superó a lanzamientos recientes del género como “Weapons” y “Scream 7” en varios mercados internacionales.

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La película confirma la tendencia de éxito para las producciones de terror de presupuesto controlado con distribución global, estrategia que ha sido replicada por otros estudios en los últimos años. Según análisis de la industria, la preferencia por este tipo de contenido se mantiene estable tanto en cines tradicionales como en plataformas digitales de video por demanda.

¿Cuál fue la estrategia de Sony Pictures en el lanzamiento?

Sony Pictures Releasing implementó una estrategia de estreno simultáneo en Estados Unidos y más de 60 países, lo que permitió maximizar la recaudación global en el primer fin de semana, según Box Office Mojo y Deadline. El plan de distribución incluyó:

Programación de funciones en 3.303 salas estadounidenses.

Estrenos anticipados para prensa y público en mercados clave.

Campañas digitales orientadas a diferentes segmentos demográficos.

Alianzas con cadenas de exhibición en América Latina, Europa y Asia.

La estrategia buscó generar expectativa y asegurar una cobertura mediática amplia, lo que resultó en una fuerte respuesta en taquilla durante los primeros días de exhibición.

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El estreno de La noche del demonio: Fuera del más allá refuerza la tendencia de éxito del cine de terror de presupuesto controlado y abre la puerta a nuevas entregas de la franquicia. (Captura de video)

¿Qué se puede esperar a partir de este resultado para la franquicia y la industria?

El desempeño financiero de La noche del demonio: Fuera del más allá refuerza la tendencia de éxito para las franquicias de terror con modelos de bajo presupuesto y distribución global. Según Deadline, el resultado anticipa la posibilidad de nuevas entregas o proyectos derivados dentro del mismo universo narrativo, respaldados por la respuesta positiva del público en Estados Unidos y mercados internacionales.

Para la industria cinematográfica, el estreno de la película reafirma la importancia del género de terror como motor de recaudación y su capacidad para atraer audiencias diversas en diferentes regiones. El impacto de este lanzamiento puede influir en la programación de futuras temporadas y en la estrategia de producción de los principales estudios.

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