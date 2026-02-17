La ira popular arde en Irán tras la represión, mientras Trump apuesta a que la presencia militar acelere resultados diplomáticos

Personas portan banderas nacionales de "León y Sol" de la época anterior a la Revolución iraní mientras se reúnen cerca de la sede de las Naciones Unidas, durante la segunda ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, en Ginebra, Suiza, el 17 de febrero de 2026. REUTERS/Pierre Albouy

Mientras Irán se somete a una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra este martes, bajo la amenaza del aumento de tropas estadounidenses en la región, Teherán intenta proyectar fuerza y ​​unidad. Sin embargo, la indignación popular no ha disminuido en las semanas posteriores a la represión gubernamental que causó la muerte de miles de manifestantes, según informes desde el interior del país.

Tras la reversión parcial del bloqueo de comunicaciones impuesto por el gobierno que aisló a Irán durante las protestas y la represión del mes pasado, ha comenzado a circular más información. Los iraníes describieron a The Washington Post una sociedad profundamente traumatizada, y muchos afirman que solo recientemente se enteraron de la magnitud de la violencia, mientras las fuerzas de seguridad continúan realizando oleadas de arrestos.

Sin embargo, algunos analistas afirman que la debilidad sin precedentes de Irán en el ámbito interno podría reducir la flexibilidad de sus líderes para alcanzar los compromisos necesarios para un acuerdo.

Irán sigue en estado de shock. La represión gubernamental dejó más de 7.000 muertos, más de 6.500 de ellos manifestantes, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización estadounidense que defiende los derechos en Irán. Se espera que la cifra aumente. Miles de personas están desaparecidas y las familias siguen de luto. Continúa la campaña de arrestos, algunos negocios han reabierto y las escuelas han vuelto a dar clases, pero muchos padres informan que mantienen a sus hijos en casa.

“Algunos no trabajamos porque seguimos de luto, pero otros no podemos trabajar porque no hay precios fiables”, dijo un comerciante de 40 años de Teherán. La inflación se ha disparado desde la represión, y con la amenaza añadida de los ataques estadounidenses, nadie quiere gastar dinero, dijo. Ha estado subiendo los precios de los productos en su tienda casi a diario. Al igual que otros iraníes entrevistados para este artículo, habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Las autoridades iraníes han arrestado a decenas de miles de personas desde el mes pasado, según activistas y grupos de derechos humanos. La campaña se ha expandido para incluir a destacados líderes políticos: Azar Mansouri, líder del Frente Reformista de Irán, fue arrestado la semana pasada y puesto en libertad bajo fianza días después. En algunas zonas, las fuerzas de seguridad revisan a las personas en las calles y en los negocios en busca de pruebas de su apoyo a las protestas.

Una persona sostiene un cartel que pide libertad en Irán mientras manifestantes se reúnen cerca de la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza (REUTERS/Pierre Albouy)

Una mujer de 45 años de Rasht, cerca de la costa iraní del Mar Caspio, relató que las fuerzas de seguridad se presentaron en la escuela de su sobrina y desnudaron a los estudiantes para registrarlos en busca de heridas sufridas durante las protestas por munición de perdigones menos letales disparada contra la multitud.

“Dos niñas se desmayaron por la tensión”, dijo. Su sobrina no ha regresado a la escuela privada desde entonces, algo que el director ha permitido. Sin embargo, en algunas escuelas públicas, dijo la mujer de Rasht, las ausencias no se toleran y los estudiantes que presentan heridas de perdigones son expulsados ​​o arrestados.

En otras partes del país, la ira popular está aflorando.

Según videos recientes compartidos con The Washington Post, se pueden escuchar cánticos de “¡Muerte a Jamenei!”, el líder supremo de Irán, en algunos funerales de los fallecidos durante las protestas. Gritos similares resonaron en Teherán. “¡Asesino Khamenei, imagínatelo en tus sueños!”, gritaban desde las ventanas de sus apartamentos la semana pasada, usando una expresión farsi despectiva que ahora se asocia con las protestas de enero.

Si bien la represión ocurrió hace semanas, muchos iraníes afirman que apenas ahora están asimilando su magnitud. Una mujer de Bandar Abbas, en el Golfo Pérsico, que afirma haber participado en las protestas, contó que vio a las fuerzas de seguridad abrir fuego contra la multitud.

Foto obtenida por The Associated Press que muestra los disturbios y protestas en Teherán, Irán, el 9 de enero del 2026. (Usuario de redes sociales via AP)

“Las balas no paraban ni un segundo”, dijo. Mientras huía, alguien que corría a su lado recibió un disparo y cayó al suelo. Pero incluso después de lo que vio, no estaba preparada para lo que supo sobre la magnitud de los asesinatos una vez que la conexión a internet se restableció parcialmente.

“Ver la masacre en todo el país fue como despertar de un sueño profundo con una bofetada. Me avergüenzo mucho de estar viva”, dijo. “También estoy llena de rabia”.

Antes de enero, no habría entendido por qué alguien querría que su propio país fuera atacado, dijo, ante la inminente amenaza de ataques estadounidenses. “Pero esta vez es diferente”, dijo, defendiendo una opinión impopular desde hace tiempo en Irán: “El verdadero enemigo es la República Islámica y cualquier país o ejército que pueda debilitarla o atacarla nos liberará”.

Cuando los funcionarios iraníes abordan las protestas de enero, culpan de la violencia a grupos “terroristas” vinculados con países extranjeros. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, habló la semana pasada con las familias de las personas fallecidas.

“Estamos avergonzados por lo que ha sucedido en el país”, dijo con tono sereno a hombres y mujeres vestidos de negro sentados en una sala de reuniones estéril. Pezeshkian se comprometió a ayudar a quienes perdieron a sus seres queridos. “Como alguien con una responsabilidad con este país, a veces no puedo ni dormir pensando en lo sucedido”, dijo.

Irán empleó una fuerza abrumadora contra los manifestantes para desalojar a la gente de las calles, pero también para ganar tiempo al gobierno y prevenir futuras oleadas de disturbios, afirmó Alex Vatanka, investigador principal del Middle East Institute, un centro de estudios de Washington.

“No les importó la imagen. De hecho, querían demostrar su crueldad”, afirmó. “Ahora mismo quieren asustar a la sociedad. No les importa el coste reputacional. Se trata de sobrevivir”.

Eso podría complicar las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní.

Una persona sostiene un cartel con la imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: "La ayuda está en camino" (REUTERS/Pierre Albouy)

Los comentarios públicos de funcionarios iraníes y estadounidenses en los últimos días han variado desde el optimismo de que se pueda llegar a un acuerdo hasta amenazas de acción militar. A finales de la semana pasada, el presidente Donald Trump anunció el envío de un segundo grupo de portaaviones a Oriente Medio y afirmó que un cambio de régimen era “lo mejor que podía pasar” en Irán. Si Teherán quería evitar un ataque, debería “ofrecernos un acuerdo que debería habernos dado la primera vez”, dijo, refiriéndose a las conversaciones del verano pasado que terminaron cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán.

Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a la prensa durante una visita el domingo a Eslovaquia: “El presidente ha dejado claro que prefiere la diplomacia y un acuerdo negociado”. Añadió que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se dirigían a “reuniones importantes y veremos cómo resultan”.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Majid Takht Ravanchi, declaró a la BBC en una entrevista el domingo que la pelota estaba “en la cancha de Estados Unidos para demostrar que quieren llegar a un acuerdo”, y añadió: “Si son sinceros, estoy seguro de que estaremos en el buen camino hacia un acuerdo”.

Takht Ravanchi afirmó que la oferta iraní de diluir su uranio altamente enriquecido era una prueba de su disposición a llegar a un acuerdo, y no descartó un acuerdo para sacar sus reservas del país, afirmando que era “demasiado pronto para predecir qué ocurrirá en el curso de las negociaciones”. Robert Malley, exfuncionario estadounidense que negoció con Irán sobre la cuestión nuclear durante la presidencia de Joe Biden, afirmó que las conversaciones tienen menos probabilidades de prosperar si la administración Trump solicita concesiones como restricciones al programa de misiles balísticos iraní o el fin del apoyo a los grupos armados en la región, una ampliación del alcance que Teherán ha rechazado durante mucho tiempo.

Se trata de “concesiones que el debilitado régimen de Teherán no hará, especialmente porque está debilitado y, por lo tanto, no puede permitirse renunciar a las pocas herramientas que le quedan”, afirmó. Si bien la red de intermediarios de Irán se ha visto significativamente reducida tras la guerra en Gaza, los ataques de Israel contra Hezbolá en el Líbano y el fin del régimen de Bashar al-Assad en Siria, el programa de misiles iraní sigue siendo su única forma de disuasión, afirmó.

© 2026, The Washington Post.