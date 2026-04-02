La escasez de combustible en tiempos de guerra genera pánico, robos y asesinatos en Asia

Los repartidores vietnamitas se ven presionados por el aumento del precio del combustible

La grave escasez de combustible está empezando a provocar violencia e inestabilidad en algunas partes de Asia, sumándose a la cascada de repercusiones de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En Bangladesh, grupos delictivos roban combustible en plena noche y asaltan vehículos de transporte para acumular provisiones, según una asociación de propietarios de gasolineras. Los trabajadores de las estaciones de servicio en Bangladesh, así como en la vecina India y el cercano Pakistán, han muerto en robos de combustible o en agresiones motivadas por la ira ante la falta de suministros, según informaron las autoridades. Y en Filipinas, la semana pasada, miles de trabajadores del transporte se declararon en huelga para protestar por el alza vertiginosa del precio del diésel.

«Esto es una locura. Esto es intolerable», declaró Rashed Al Mahmud Titumir, asesor del primer ministro de Bangladesh, en una entrevista el lunes, con la voz cargada de exasperación. «¿Dónde está la conciencia global para resolver esta crisis?»

Los gobiernos de Asia han recurrido a sus reservas fiscales para sustituir las importaciones de petróleo y gas de Oriente Medio, bloqueadas o destruidas por Irán en represalia por la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel. Muchos países han realizado costosas compras en el mercado al contado para mantener estable el suministro energético y han absorbido la mayor parte de las fluctuaciones de precios mediante subsidios.

Sin embargo, ante la incertidumbre sobre el progreso de las negociaciones entre Washington y Teherán, y los indicios de que Estados Unidos se prepara para una invasión terrestre, estos esfuerzos de mitigación podrían no ser sostenibles, advierten los analistas. Se prevén mayores dificultades a medida que la volatilidad del petróleo y el gas comience a elevar los precios o a provocar escasez de alimentos y otros productos básicos.

El Departamento de Estado, cuyos diplomáticos mantienen contacto con los países afectados por la guerra, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Las investigaciones demuestran que los aumentos repentinos en los precios del combustible suelen desencadenar violencia, tanto dentro de las comunidades como contra los gobiernos, especialmente cuando se retiran medidas de protección como los subsidios, afirmó Idean Salehyan, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Norte de Texas. “Si los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares el barril y esto se prolonga hasta abril, e incluso posiblemente hasta mayo, entonces veremos una verdadera inestabilidad crónica”, afirmó Salehyan.

Si bien los países con mayor pobreza son los más vulnerables, las naciones más ricas no son inmunes. Las asociaciones comerciales en Australia afirman que el robo de combustible ha aumentado hasta un 50% en algunas zonas. Los camioneros franceses están realizando bloqueos en las principales ciudades esta semana para exigir ayuda adicional con el combustible.

Automovilistas hacen fila para repostar sus motocicletas en una gasolinera en medio de la preocupación por el suministro de combustible durante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Daca, Bangladés. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Sin embargo, es en países como Bangladesh, donde más de una cuarta parte de sus 175 millones de habitantes viven en la pobreza, donde el riesgo de inseguridad es mayor.

Bangladés, uno de los países más densamente poblados del mundo, importa alrededor del 95% de su energía y depende en gran medida de los envíos que pasan por el estrecho de Ormuz, el estrecho canal que ahora está bloqueado por la guerra. El gobierno bangladesí ha mantenido en general estables los suministros, pero las compras de pánico y el acaparamiento ilegal están vaciando las gasolineras.

Los conductores, presas de la ansiedad, han formado largas filas de varios kilómetros, y debido a la gran demanda, las gasolineras se quedan sin combustible en tan solo unas horas, lo que genera aún más pánico, declaró Md Najmul Haque, presidente de la Asociación de Propietarios de Gasolineras de Bangladesh. Haque señaló que las redes ilegales que acaparan combustible para venderlo en el mercado negro han empeorado la situación.

Se reportan ataques a diario en las aproximadamente 3.000 gasolineras del país, añadió Haque.

En el norte de Bangladesh, un grupo de motociclistas golpeó brutalmente a un empleado de una gasolinera, quien tuvo que ser hospitalizado. En un distrito al este de la capital, Daca, conductores a quienes se les negó el combustible regresaron al anochecer para arrojar a los empleados de las gasolineras a un canal.

Durante el fin de semana, en el distrito occidental de Narail, Sujat Ali, un camionero, fue arrestado por el asesinato de Nahid Sardar, gerente de una gasolinera. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que, tras negársele combustible, Sujat esperó a que Nahid terminara su turno y luego lo atropelló con su camión. Según la policía, Sujat afirmó durante los interrogatorios que había esperado ocho horas por combustible.

Rabiul Islam, propietario de la gasolinera de Nahid, declaró en una entrevista que los suministros han sido irregulares desde el inicio de la guerra con Irán y que se interrumpieron por completo durante las recientes festividades del Eid. Los 6.000 litros de gasolina que la gasolinera recibió el sábado se agotaron antes de que llegara Sujat.

Vehículos hacen cola para repostar gasolina frente a una gasolinera en medio de la escasez de combustible relacionada con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en Yangon, Myanmar. REUTERS/Stringer

“Fue muy insuficiente”, dijo Rabiul. “No pudimos satisfacer a todos”.

Según Haque, presidente de la asociación, ni siquiera durante la pandemia de COVID-19 ni durante las protestas nacionales que derrocaron al gobierno de Bangladesh en 2024 se registró una violencia tan grave. Expresó su preocupación de que la situación empeore. Algunos trabajadores han recibido amenazas de que sus gasolineras serán incendiadas, afirmó. Muchos están pidiendo renunciar.

“¿Qué podemos decirles?”, preguntó. Ha suplicado al gobierno que despliegue personal de seguridad.

Titumir, asesor del primer ministro, declaró que las autoridades están “abordando” la inseguridad.

Se han impuesto límites a la cantidad de combustible que cada automovilista puede comprar, afirmó. El Ministerio del Interior ordenó el fin de semana pasado a una fuerza paramilitar que custodiara los depósitos de combustible. El Ministerio de Justicia está desplegando tribunales móviles para procesar a quienes acaparan combustible y ha recuperado algunas reservas ilegales.

Aun así, si la guerra se prolonga indefinidamente, será “muy difícil” proteger a la población de las presiones inflacionarias, declaró Titumir.

Un conductor de tuk-tuk empuja su vehículo mientras hace fila para llenarlo de GLP y gasolina en una gasolinera, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Phnom Penh, Camboya. REUTERS/Roun Ry

Bangladés ya está pagando el triple que hace un año para subsidiar cada metro cúbico de gas natural licuado (GNL), según Shafiqul Alam, investigador principal sobre Bangladés en el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, con sede en Estados Unidos. Para mantener estos subsidios, el gobierno busca más de 2.500 millones de dólares en nueva financiación de prestamistas como el Banco Mundial.

“Si los precios se mantienen elevados, el gobierno tendrá que reducir las importaciones o aumentar los precios”, afirmó Shafiqul. Ambas medidas sentarían las bases para una mayor inseguridad.

Otros países se encuentran al borde de un precipicio similar. Indonesia ha mantenido hasta ahora fuertes subsidios a los combustibles, pero podría no ser capaz de hacerlo si su déficit continúa aumentando. En el país se han producido disturbios con frecuencia debido a las fluctuaciones en los precios del combustible, incluso en 2022.

Gul Nawaz Afridi, presidente de la Asociación de Distribuidores de Petróleo en la provincia noroccidental paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, expresó su preocupación sobre cuánto tiempo podrá el gobierno mantener los subsidios. “Sabemos que la gente podría recurrir a la violencia en cualquier momento contra los dueños y trabajadores de las gasolineras”, afirmó.

A principios de marzo, un trabajador de una gasolinera en la ciudad nororiental de Sialkot fue asesinado a tiros tras negarse a llenar bidones de combustible a petición de un motociclista, según informó la policía.

A medida que la crisis energética se prolonga, los costos recaerán desproporcionadamente sobre los países pobres alejados del epicentro del conflicto, señaló Titumir, y no serán solo económicos. Elegido apenas unas semanas antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran sus ataques conjuntos contra Irán, los planes del gobierno bangladesí para la reforma y la inversión en infraestructura pública se han visto frustrados.

«Nos están castigando», declaró Titumir, «por algo en lo que no tuvimos ninguna participación».

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