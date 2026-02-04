The Washington Post

La matanza de manifestantes durante las protestas en Irán alcanzó un nivel raramente visto

Una organización de derechos humanos documenta una cifra que podría seguir aumentando mientras continúa la verificación de miles de casos, en una violencia comparable a las matanzas de Tiananmén y Hama

Autos arden en una calle
Autos arden en una calle durante una protesta por el desplome de la moneda, en Teherán, Irán, el 8 de enero de 2026 Stringer/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

La represión generalizada de las manifestaciones antigubernamentales en Irán dejó más de 6.800 muertos, la gran mayoría manifestantes asesinados el mes pasado, según una organización de defensa de los derechos humanos que rastrea y confirma las muertes. El nivel de violencia contra los manifestantes tiene pocos paralelos recientes, según grupos de derechos humanos.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización estadounidense de defensa de los derechos en Irán, afirma que se espera que la cifra aumente, con más de 11.000 casos bajo investigación el martes, mientras los investigadores buscan recopilar y contrastar informes de familiares de los fallecidos, datos de hospitales y otras pruebas. Esta tarea se ve dificultada por el apagón de internet impuesto por el gobierno en el punto álgido de la represión, que ralentizó la circulación de información dentro de Irán y al resto del mundo.

Aunque The Washington Post no ha verificado de forma independiente el número de muertos, los videos que han surgido de las protestas muestran evidencia de violencia generalizada, al igual que los relatos desde el terreno.

La escala y la velocidad de las matanzas en Irán son muy altas, afirmó Zachariah Mampilly, profesor de ciencias políticas de la City University de Nueva York.

Así reprimen las fuerzas de seguridad de Irán durante las protestas

Algunos analistas han comparado la respuesta de China a las protestas estudiantiles prodemocracia en la plaza de Tiananmén de Beijing en 1989.

Hasta un millón de personas se encontraban en Tiananmén cuando el Ejército Popular de Liberación de China irrumpió en la plaza el 4 de junio de ese año, reprimiendo las protestas. Si bien el gobierno chino afirmó que 200 personas murieron, 36 de ellas estudiantes, según el Departamento de Estado, las estimaciones externas ascienden a miles. “Los tanques persiguieron a las víctimas estudiantiles con ametralladoras, atropellaron a algunas y aplastaron a otras como insectos contra las paredes”, informó entonces The Washington Post.

Sin embargo, las protestas en Irán, y la represión contra ellas, se extendieron por todo el país, no se concentraron en una parte de la capital, afirmó Daniel Brumberg, profesor de gobierno en la Universidad de Georgetown.

Otro paralelismo, según Brumberg, es la matanza de al menos 10.000 personas a manos de las fuerzas del gobierno sirio en Hama, Siria, durante un período de tres semanas en febrero de 1982, por orden del entonces presidente Hafez al-Assad, padre del depuesto líder Bashar al-Assad.

Las movilizaciones en todo el país llevan dos semanas

La artillería y los tanques redujeron a escombros barrios enteros, mientras Hafez al-Assad intentaba destruir un bastión de la Hermandad Musulmana siria, lo que suponía un desafío a su gobierno.

En los últimos años se han producido otras medidas represivas contra la disidencia en la región.

Las fuerzas de seguridad egipcias mataron al menos a 817 personas en un solo día en la plaza Rabaa al-Adawiya de El Cairo el 14 de agosto de 2013, según constató Human Rights Watch, un importante organismo de control con sede en Estados Unidos. Aunque en Irán murieron muchas menos personas que este año, Brumberg afirmó que la colaboración entre el ejército y las fuerzas de seguridad interna para reprimir la protesta constituye un paralelismo.

La televisión estatal iraní ha citado un informe de 3.117 muertes durante las recientes protestas en el país. El gobierno iraní culpa a Estados Unidos, Israel y a algunos de los propios manifestantes.

Mientras tanto, investigadores fuera de Irán continúan verificando un recuento más preciso, lo que normalmente tomaría más de unas pocas semanas, afirmó Leslie Roberts, profesora de población y salud en la Universidad de Columbia.

Personas caminan frente a una
Personas caminan frente a una marquesina con la imagen de un portaaviones estadounidense con aviones dañados en su cubierta y con la leyenda en farsi y en inglés "si siembras viento, cosechas torbellinos", el domingo 25 de enero de 2026, en la Plaza de la Revolución Islámica, en Teherán, Irán (AP Foto/Vahid Salemi)

“La información más precisa sobre cuántas personas murieron en Gaza llegó un mes después del inicio de la masacre”, declaró Roberts. “De igual manera, en Sudán, nos llevó meses obtener datos e información creíbles sobre las muertes”.

Incluso con las estimaciones más bajas, el número de muertos y el alcance geográfico de las protestas y la represión fueron extraordinarios, afirmó Paul Spiegel, director del Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, quien ha trabajado en la prevención y respuesta a emergencias humanitarias complejas.

“Normalmente, en estos casos se ven manifestantes en las grandes ciudades, e incluso si son generalizados, la represión gubernamental se localiza en las grandes ciudades”, explicó Spiegel. “Pero en este caso, según los informes que estamos viendo, se extienden simultáneamente por todo el país”.

Gran parte de los asesinatos en Irán parecen haber sido perpetrados por las fuerzas de seguridad que dispararon contra la multitud, lo que agrava aún más la gravedad del elevado número de muertos.

“La represión en las protestas suele empezar con cañones de agua y gas pimienta”, declaró Spiegel. “Y luego pasan a los disparos”.

Se dieron los factores necesarios para que se produjera dicha represión, afirmó Brumberg. “Cuando se da un conflicto entre quienes no tienen nada que perder y quienes lo tienen todo que perder y tienen el poder para defender sus intereses, no es de extrañar que fueran tan brutales”, afirmó. “La unidad entre las fuerzas de seguridad, la policía y el ejército fue realmente decisiva y contribuyó a que fuera tan brutal”.

(c) 2026 , The Washington Post

