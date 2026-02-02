Mundo

El régimen iraní identificó a casi 3.000 muertos por la represión mientras la ONU estima que la cifra llegaría a cerca de 20.000

Las autoridades de Teherán publicaron una lista con los nombres de esa cantidad de personas, pero organismos internacionales advierten que el balance real sería mucho mayor

Guardar
Una mujer permanece parada en
Una mujer permanece parada en medio de decenas de cadáveres a las afueras de una morgue de Teherán (X)

El régimen iraní publicó este domingo una lista con los nombres de 2.986 personas fallecidas durante la represión de las protestas que comenzaron en diciembre, un balance que Teherán cifra en 3.117 muertos totales. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos advierten que la magnitud real de la masacre perpetrada por la República Islámica podría ser entre seis y diez veces superior, con estimaciones que alcanzan las 20.000 víctimas mortales.

“Me gustaría informar con tristeza a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos es de 3.117”, afirmó el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. El mandatario iraní explicó que la diferencia de 131 personas entre el total declarado y la lista publicada “se debe a la identidad desconocida de varias personas y a las discrepancias en el registro del documento nacional de identidad”, que serán incluidas en una lista complementaria una vez corregidas.

Pezeshkian anunció además que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que “cualquier nueva información y reclamación pueda ser examinada y verificada sin complicaciones administrativas”.

El comunicado presidencial mantiene la línea argumental del régimen, que atribuye el elevado número de víctimas a “terroristas” respaldados por Estados Unidos e Israel. “Los enemigos históricos y los detractores comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, afirmó Pezeshkian, sin hacer referencias específicas.

Así reprimen las fuerzas de seguridad de Irán durante las protestas

Las cifras oficiales, sin embargo, contrastan drásticamente con los datos recabados por organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, declaró a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país indican que las víctimas mortales podrían alcanzar las 20.000 personas.

“La magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas a lo largo de este mes ha sido enorme, de miles de personas”, confirmó Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aunque reconoció que es “difícil verificar las informaciones que llegan desde el país dadas las restricciones continuas sobre el terreno”.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de fuerza letal indiscriminada, con fuerzas de seguridad disparando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. Las morgues desbordadas, el uso de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres y los entierros apresurados sin identificación previa apuntan, según estas organizaciones, a un intento deliberado de ocultar la verdadera escala de la masacre.

El apagón casi total de internet impuesto por el régimen desde el 8 de enero ha sido clave para dificultar la verificación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo de ciberseguridad, confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo explícito de impedir que los ciudadanos difundan imágenes de la represión y de aislar al país del escrutinio internacional. Esta desconexión ha permitido que las fuerzas de seguridad actúen con mayor impunidad, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

Las protestas estallaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por el colapso económico que atraviesa Irán. La tasa de inflación alcanzó el 42,2% en diciembre, con un aumento del 72% en el precio de los alimentos. El rial iraní se depreció drásticamente, con el dólar estadounidense alcanzando los 145.000 tomanes.

Lo que comenzó como huelgas de comerciantes se transformó rápidamente en manifestaciones masivas en las 31 provincias del país, con cánticos contra el líder supremo Ali Khamenei y exigencias de cambio del sistema político. Se trata de las protestas más grandes desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.

La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando el líder supremo Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”, según informaron funcionarios iraníes a medios internacionales.

Las movilizaciones en todo el país llevan dos semanas

Las fuerzas de seguridad recibieron la orden de disparar para matar sin mostrar piedad. The New York Times verificó videos que muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y seis barrios de Teherán. En la ciudad de Fardis, testigos alegan que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el despliegue de una ametralladora montada en un vehículo.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la semana pasada, en una sesión de emergencia, una resolución con 25 votos a favor que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluyendo niños, y un gran número de heridos”.

El texto, respaldado por Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos. La resolución prorrogó dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el de la relatora especial.

Temas Relacionados

Iránprotestas en irán

Últimas Noticias

Al menos 200 muertos en un deslizamiento de tierra en una mina de coltán controlada por milicias en el este del Congo

El derrumbe en Rubaya, que produce hasta el 30% del coltán mundial, evidencia el drama humanitario de la minería artesanal en zonas bajo control del grupo armado M23, acusado por la ONU de explotar los recursos minerales con respaldo de Ruanda

Al menos 200 muertos en

Francia rechazó la decisión de Irán de declarar terroristas a fuerzas europeas y exigió el fin inmediato de la represión

París reclamó la liberación de los detenidos, el cese de las ejecuciones y el levantamiento de las restricciones a Internet impuestas durante las protestas

Francia rechazó la decisión de

El régimen de Irán dejó en libertad al activista Erfan Soltani después de pagar casi 12.600 dólares de fianza

El joven de 26 años tenía casi un mes en detención debido a su participación en las protestas sociales iniciadas a finales de 2025

El régimen de Irán dejó

Donald Trump dijo que espera llegar a un acuerdo con el régimen de Irán en medio de las tensiones con EEUU

El presidente norteamericano se pronunció sobre la situación en el país persa luego de que el líder supremo Ali Khamenei amenazara con una guerra regional en caso de un ataque de Washington

Donald Trump dijo que espera

Rusia mató a 12 trabajadores mineros en un ataque con dron contra un autobús en el este de Ucrania

El bombardeo en la región de Dnipropetrovsk se produjo mientras otros aparatos rusos hirieron a al menos siete personas en un hospital de maternidad en Zaporizhzhia

Rusia mató a 12 trabajadores
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Frío en CDMX: activan doble alerta por temperaturas de hasta un grado en estas alcaldías para el 2 de febrero

Petro pasó de provocar a Trump y llamarlo “fascista”, “xenófobo” y “enemigo de la humanidad”, a acudir a su encuentro en la Casa Blanca

Precio del dólar en Colombia: qué noticias podrían hacer que la moneda siga bajando durante enero de 2026

Esta es la cantidad de agua que puede hacer la diferencia entre el bienestar y un golpe de calor, según el Minsa

INFOBAE AMÉRICA
Sin precisar el destino ni

Sin precisar el destino ni el comprador, Delcy Rodríguez informó la salida del primer buque con gas licuado desde Venezuela

.Izquierdo (PAR) reitera el rechazo a Mercosur y al trasvase

Birmania cumple el domingo cinco años del golpe de Estado en medio del conflicto y una crisis humanitaria

Feijóo pide a la Comisión Europea ayuda para aclarar el accidente de Adamuz y analizar la regularización de inmigrantes

Elegancia y tronío en la boda de María Eugenia González-Serna y Juan Molina Ponce

ENTRETENIMIENTO

La confusión de Joni Mitchell

La confusión de Joni Mitchell al ganar el Grammy se hizo viral: “¿Fui yo? ¿Quién ganó?”

“Golden” de “Las guerreras K-Pop” hizo historia al ganar el primer Grammy para el K-Pop

Yungblud gana su primer Grammy y homenajea a Ozzy Osbourne junto a Sharon: “El rock está regresando”

“Defying Gravity” de Cynthia Erivo y Ariana Grande se impone a “APT.” y “Golden” en los Grammy 2026

EN VIVO | Premios Grammy 2026: se entregan los primeros galardones antes de la ceremonia