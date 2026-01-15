Iraníes en el extranjero esperan noticias de sus seres queridos en medio de un apagón de comunicaciones

El apagón de comunicaciones en Irán ha dejado a millones de ciudadanos incomunicados con el exterior durante siete días consecutivos. (AP foto/Vahid Salemi)

Un continuo apagón de comunicaciones dentro de Irán ha dejado a los iraníes fuera del país luchando por comunicarse con familiares y amigos, mientras que el número de muertos por la represión de las protestas antigubernamentales ha ascendido a más de 2.600, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.

Los disturbios en Irán comenzaron a finales del mes pasado después de que comerciantes protestaran por el colapso de la moneda del país. Las manifestaciones pronto se transformaron en protestas más amplias contra la República Islámica. A medida que la multitud aumentaba, las autoridades cortaron el acceso a llamadas telefónicas, mensajes de texto e internet.

El apagón, que ha durado siete días, según el grupo de monitoreo NetBlocks, no es total; The Washington Post habló con varias personas que dijeron haber contactado brevemente con amigos o familiares en el terreno. Sin embargo, la información es escasa y no está claro cuándo se restablecerá la conexión a internet en el país.

En Illinois, Shiva Rahmani, profesora de la Universidad de Chicago, dijo que no ha hablado con su padre en una semana. El último mensaje que recibió de él fue por WhatsApp el jueves, según una captura de pantalla del intercambio que compartió con The Post.

“Baba Joon”, escribió con cariño, “el internet está muy mal aquí y se corta constantemente”.

Las protestas en Irán contra el colapso de la moneda y el gobierno se han intensificado, provocando más de 2600 muertes según activistas de derechos humanos. Stringer/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Intentó llamarlo por videollamada horas después, pero no respondió, según contó. Cuatro mensajes más intentando contactarlo no se conectaron.

Rahmani, ciudadana estadounidense, ha vivido en Chicago durante los últimos 11 años. Pero muchos de sus familiares y amigos permanecen en Irán, dijo. También conocía a personas que murieron durante las protestas antigubernamentales de 2020 y dijo que se siente impotente al ver cómo se desarrolla otra represión a miles de kilómetros de distancia.

“Solo quiero quedarme en la cama”, dijo, añadiendo que ha estado pegada a su teléfono esperando noticias. “¿Hay alguna noticia? ¿Se ha vuelto a conectar la gente?”.

No es la primera vez que el gobierno iraní desconecta internet a sus aproximadamente 90 millones de habitantes. Interrumpió las comunicaciones en 2019 después de que los iraníes, lidiando con la inflación galopante, salieran a las calles para protestar contra la decisión del gobierno de recortar los subsidios a los combustibles.

El régimen iraní interrumpió llamadas, mensajes de texto e internet, dificultando la información sobre la situación de las protestas en tiempo real. (Oficina del Líder Supremo Iraní via AP, Archivo)

Irán volvió a cortar las comunicaciones en 2022 como parte de una brutal represión contra los manifestantes que protestaban por la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que había sido arrestada en Teherán en septiembre de ese año por supuestamente llevar su hiyab de forma “indebida”. Grupos de derechos humanos han acusado al gobierno iraní de utilizar estos cortes para ocultar abusos contra los derechos humanos y reprimir manifestaciones.

Igeen Nazari, de 28 años, nació en Londres de padres iraníes. Pero la mayor parte de su familia extensa vive en Irán. Dijo que la última vez que habló con su prima por WhatsApp fue el 7 de enero y que no ha tenido noticias de la familia desde entonces.

La prima comentó que la vida en Irán se estaba volviendo más difícil económicamente y que la familia luchaba por mantenerse a flote. Pero no estaba claro si algún miembro de la familia de Nazari había participado en las protestas.

“No tenemos ni idea de si forman parte de las protestas o de las víctimas”, dijo. “Da miedo pensar que hay una nación entera sumida en la oscuridad y que no se les puede escuchar”.

Las familias iraníes en el extranjero enfrentan angustia y frustración por la dificultad para contactar o recibir noticias de sus seres queridos en Irán. IRIB via WANA(West Asia News Agency) via REUTERS

Cuando algunas llamadas se conectan, suelen ser breves.

El martes, la llamada que Azam Jangravi llevaba días ansiando finalmente llegó.

“Cuando me llamaron, me puse a llorar”, dijo Jangravi, quien vive en Toronto. Su familia vive en el norte de Teherán.

La llamada duró “solo dos minutos” antes de que se cortara, dijo, pero su madre describió que escuchaba disparos todas las noches y dijo que algunas personas que la familia conocía habían muerto o resultado heridas en medio de las protestas.

“Es exactamente como el infierno”, dijo Jangravi citando a su madre.

Jangravi, activista opositora al gobierno iraní, fue arrestada en Teherán en 2018 tras protestar contra el uso obligatorio del hiyab. A menudo piensa en sus familiares que aún están en Irán, quienes, según ella, han sido blanco de ataques y se encuentran bajo mucha presión debido a su activismo.

Esperar noticias desde lejos durante el apagón ha sido particularmente difícil, ya que ella, como muchos otros iraníes en la diáspora, sigue intentando trabajar en medio de la constante ansiedad por lo que les sucede a sus seres queridos, dijo.

“Díganles a todos que los quiero”, dijo Jangravi mientras su madre terminaba la llamada. “Y, por favor, cuídense”.

